Alfafar tiende la mano al pueblo venezolano y abre vías de colaboración para canalizar ayuda humanitaria

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, y la concejala de Servicios Sociales, Fina Carreño, han mantenido una reunión con representantes de la asociación ASIM y con la responsable de valencianos venezolanos en Valencia con el objetivo de establecer líneas de colaboración y apoyo al pueblo venezolano ante la complicada situación que atraviesa.

Este encuentro marca el inicio de una alianza basada en la solidaridad, la cooperación y el compromiso social, con el propósito de articular medidas de ayuda a corto, medio y largo plazo, atendiendo a las necesidades más urgentes trasladadas por las entidades participantes.

Durante la reunión, los representantes venezolanos expusieron la realidad que vive actualmente su comunidad y las principales carencias a las que se enfrentan, especialmente en materia de envío de medicamentos y recursos básicos.

Logística

En este sentido, desde el Ayuntamiento de Alfafar se ha mostrado plena disposición para colaborar en la logística necesaria y facilitar el contacto con organizaciones no gubernamentales de ámbito internacional que permitan canalizar esta ayuda de forma efectiva.

“El compromiso de Alfafar es estar al lado de quienes más lo necesitan. Hoy iniciamos un camino de colaboración que no se queda en un gesto puntual, sino que pretende mantenerse en el tiempo para dar respuesta real a las necesidades del pueblo venezolano”, ha señalado Juan Ramón Adsuara.

Como parte de este compromiso, se ha acordado mantener reuniones quincenales para evaluar la evolución de la situación y concretar nuevas líneas de actuación y apoyo.

Con esta iniciativa, Alfafar reafirma su vocación solidaria y su implicación con las causas humanitarias, apostando por la cooperación como herramienta fundamental para construir puentes de esperanza y ayuda allí donde más se necesita.