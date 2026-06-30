El Ayuntamiento de Albal guarda un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del terremoto de Venezuela

El Ayuntamiento de Albal se ha sumado en la mañana de este lunes a la convocatoria realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), guardando un minuto de silencio en memoria de las víctimas del doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de julio y que ha afectado especialmente al estado de La Guaira y a la capital, Caracas, ante la magnitud de la catástrofe.

A las 12:00 horas, el alcalde de Albal, José Miguel Ferris, acompañado por miembros de la corporación municipal, ha presidido este acto de homenaje a las puertas del consistorio como muestra de solidaridad con el pueblo venezolano y con todas las personas afectadas por esta tragedia.

Durante el acto, el primer edil ha trasladado, en nombre de toda la ciudadanía de Albal, el apoyo y la cercanía del municipio a las familias que han sufrido las consecuencias del seísmo, expresando de manera especial su respaldo a los vecinos y vecinas de origen venezolano residentes en la localidad que cuentan con familiares y seres queridos en las zonas afectadas.

Con este minuto de silencio, el Ayuntamiento de Albal ha querido mostrar públicamente sus condolencias por las víctimas mortales confirmadas hasta la fecha y desear una pronta recuperación a las personas heridas, al tiempo que ha reiterado su solidaridad con el pueblo venezolano en estos difíciles momentos.