Seísmo
El Ayuntamiento de Albal guarda un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del terremoto de Venezuela
El Ayuntamiento de Albal se suma a la convocatoria de la FEMP para honrar a las víctimas del doble terremoto en Venezuela
El Ayuntamiento de Albal se ha sumado en la mañana de este lunes a la convocatoria realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), guardando un minuto de silencio en memoria de las víctimas del doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de julio y que ha afectado especialmente al estado de La Guaira y a la capital, Caracas, ante la magnitud de la catástrofe.
A las 12:00 horas, el alcalde de Albal, José Miguel Ferris, acompañado por miembros de la corporación municipal, ha presidido este acto de homenaje a las puertas del consistorio como muestra de solidaridad con el pueblo venezolano y con todas las personas afectadas por esta tragedia.
Durante el acto, el primer edil ha trasladado, en nombre de toda la ciudadanía de Albal, el apoyo y la cercanía del municipio a las familias que han sufrido las consecuencias del seísmo, expresando de manera especial su respaldo a los vecinos y vecinas de origen venezolano residentes en la localidad que cuentan con familiares y seres queridos en las zonas afectadas.
Con este minuto de silencio, el Ayuntamiento de Albal ha querido mostrar públicamente sus condolencias por las víctimas mortales confirmadas hasta la fecha y desear una pronta recuperación a las personas heridas, al tiempo que ha reiterado su solidaridad con el pueblo venezolano en estos difíciles momentos.
- Un terremoto de magnitud 9.0 desplaza toda una isla desde el centro de la Tierra
- Las obras tras la dana en un colegio de Alfafar sacan a la luz 1.600 metros cuadrados de amianto en los techos
- El pueblo menos habitado de Valencia 'se abre al mundo' con un nuevo mirador y dos viviendas para alquiler social
- El patrimonio valenciano en la cuerda floja: los 112 monumentos que piden auxilio contra el abandono
- El lujo en ruinas del Sidi Saler de València sale a la luz: un vídeo muestra el estado del hotel por dentro
- Enric Carbonell, CEO del Valencia Basket, se incorpora a la dirección de Mercadona
- Los pueblos con encanto a menos de una hora de Valencia
- El juez del 'caso Leire' imputa al valenciano José Vicente Berlanga, afín a Ábalos y excargo del Gobierno