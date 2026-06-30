Burjassot, Mislata y Albalat dels Sorells ganan el pulso a la Generalitat y recuperan el Pla Edificant para sus centros educativos

Burjassot y Mislata podrán acometer las obras de mejora de sus centros educativos, inmersos en el Pla Edificant. La Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana da la razón a los ayuntamientos y desestima el recurso de lesividad presentado por la Generalitat para dejar sin efecto la delegación de competencias a las administraciones locales. La resolución defiende que “la delegación objeto de enjuiciamiento no desbordó el despacho ordinario de los asuntos públicos”, tras las elecciones de 2023 y con el gobierno en funciones.

De este modo, Mislata recupera las competencias para realizar obras en los centros educativos por más de 3,3 millones de euros, correspondientes a actuaciones comprometidas por el Consell que nunca llegaron a completarse. Las actuaciones previstas se acometerán en el CEIP Almassil, con 821.921,82 euros; el CEIP Gregorio Mayans, con 702.699,36 euros; el IES Molí del Sol, con 1.243.012,64 euros; y el Centro Público de Formación de Personas Adultas (CPFPA Mislata), con 536.377,95 euros.

El CEIP L'Almassil de Mislata, incluido en el Pla Edificant. / A. M.

Garantizar el cumplimiento

El alcalde de Mislata ha destacado que esta resolución “supone una defensa de los intereses de la ciudad y del derecho de la comunidad educativa a contar con unas instalaciones adecuadas”. Asimismo, ha señalado que el ayuntamiento “seguirá trabajando para que unas inversiones comprometidas durante años no queden paralizadas y puedan convertirse en realidad para garantizar el bienestar de los alumnos y alumnas de Mislata”. Cerca de 3.000 estudiantes y cientos de profesores y profesoras han estado a expensas de esta sentencia.

El IES MOlí del Sol, otro de los centros afectados en Mislata. / A. M.

Desde el consistorio se considera que esta sentencia refuerza el compromiso municipal con la educación pública y permite avanzar en la mejora de los equipamientos educativos de la ciudad, después de una gestión autonómica que paralizó actuaciones esenciales para los centros de Mislata de forma ilógica. Además, la Sala Contencioso-Administrativa del TSJCV impone los costes del proceso a la Generalitat.

Burjassot y Albalat dels Sorells recuperan competencias

En el caso de Burjassot, el consistorio recupera las competencias para la reforma del CEIP Fernando de los Ríos con un presupuesto de más de 2,3 millones de euros, que la Generalitat dejaba sin efecto, desestimando todo el trabajo realizado por el Ayuntamiento de Burjassot desde el año 2020 respecto a este centro educativo.

“El Ayuntamiento de Burjassot no podía aceptar bajo ningún concepto que nuestras y nuestros pequeños se vieran ninguneados por una Conselleria o una Generalitat que lo que quería era no hacer las mejoras en los centros educativos, y argumentó jurídicamente sus motivos para considerar ilegal la decisión de lesividad del Fernando de los Ríos", apunta el alcalde, Rafa García.

Las instalaciones del colegio Fernando de los Rios de Burjassot. / A. B.

"Edificant lleva en marcha desde el año 2017, era suficiente normalidad y acto ordinario seguir trabajando por el bienestar de nuestra comunidad educativa aceptar la delegación de competencias, aunque fuera en periodo de transición, y así lo ha entendido la Sala” añade García.

“Vamos a seguir trabajando, y solicitamos también a la Generalitat que no dilate más los procesos y se puedan retomar ya de una vez por todas las reformas en el Centro Educativo, porque a quien realmente afecta es a nuestras y nuestros niños, a nuestras familias. Todo esto lo único que ha hecho es retrasar la mejora de las instalaciones, de forma ilógica y casi torticera por parte de una institución que debe velar por el interés general y el bien común” ha matizado el alcalde.

El CEIP El Castell de Albalat dels Sorells. / Levante-EMV

Albalat dels Sorells podrá acometer la reforma integral del CEIP El Castell presupuestada con 1,1 millones, tras esta resolución. Después de años de reivindicaciones, el consistorio retoma las competencias para esta esperada actuación que renovará el edificio, de hace 40 años, y cumplirá las demandas de la comunidad educativa, que engloba a más de medio millar de personas.

El alcalde, Nicolau Claramunt, señala que con esta sentencia "se demuestra que el proceso se hizo como toca y que la reforma del colegio de Albalat es necesaria". "El gobierno del PP nos ha hecho perder una legislatura en la que esta obra podría haberse ejecutado o estar en marcha. Espero que la Consellería no recurra la sentencia y que acelere los mecanismos para poder iniciar el proceso de la reforma lo más pronto posible", reclama con el resto de dirigentes.

"Todo esto ha sido un proceso vergonzoso que demuestra la ineptitud del actual gobierno para resolver los problemas en educación y que por desgracia lo hemos sufrido la comunidad educativa y los niños y niñas de nuestros municipios", concluye.