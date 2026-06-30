Desaparece un trabajador del Ayuntamiento de Manises en San Antonio de Benagéber

El Ayuntamiento de Manises ha confirmado la desaparición de uno de sus trabajadores, del que no se tienen noticias desde el pasado 29 de junio. Se trata de José Daniel Zaragoza García, cuya pista se perdió en el municipio de San Antonio de Benagéber.

A través de sus redes sociales, el consistorio ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para colaborar en su localización y solicita que cualquier información sobre su paradero se comunique de inmediato a la Guardia Civil, a través del teléfono 062.

Descripción para su localización

El desaparecido tiene 53 años, mide 1,90 metros, pesa alrededor de 100 kilos y es de complexión corpulenta. Tiene el pelo corto, liso y canoso, y los ojos de color azul. En el momento de su desaparición vestía una camiseta deportiva con una franja marrón oscura, bermudas oscuras, zapatillas de rejilla de color azul grisáceo y una gorra beige.

Noticias relacionadas

Cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero puede ponerse en contacto con la Guardia Civil (062), la Policía Nacional (091) o el servicio de emergencias 112.