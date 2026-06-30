La Diputación aprueba 1,4 millones para proyectos en l’Horta Nord, incluida la senda de la Patacona

La Diputación de Valencia ha aprobado cuatro nuevos proyectos presentados por tres ayuntamientos de l’Horta Nord, los cuales suman una inversión total de 1,4 millones de euros. El último decreto del Pla Obert, el programa inversor que coordina la vicepresidenta Natàlia Enguix, ha dado luz verde a proyectos importantes como el de la construcción de la nueva senda biosaludable de la Patacona, en el municipio de Alboraia.

Zona del Palmeral

Se trata de una inversión de 543.000 euros que se destinará a construir un nuevo espacio verde en la zona del Palmeral. El objetivo es establecer un recorrido peatonal y de bienestar para conectar el entorno del nuevo Instituto de Educación Secundaria (IES) de La Patacona, el parque canino y las zonas residenciales colindantes. Para ello, se renovará toda la jardinería de la zona y se implantará equipamiento deportivo y de descanso para fomentar la salud y la actividad física al aire libre. El Ayuntamiento de Alboraia también ha recibido el visto bueno a su proyecto de alumbrado público en la mota sur del barranco del Carraixet, para lo cual se van a invertir 130.000 euros.

Centro social de Foios

Asimismo, hay que destacar el proyecto de ampliación del centro social de Foios, financiado con 419.000 euros procedentes de la Diputación. En concreto, el Ayuntamiento de Foios va a cubrir la terraza de la segunda planta para ganar casi 250 metros cuadrados de superficie destinados a dotaciones municipales, que facilitarán la asistencia a la ciudadanía a través de los diferentes servicios y programas de este departamento.

Derribo de edificio en Moncada

Por último, la Diputación ha aprobado, con una dotación de 305.000 euros el proyecto de derribo del edificio situado en la Calle Mayor, 78 del municipio de Moncada. Actualmente esta instalación, próxima al ayuntamiento, se encuentra en mal estado y en peligro de derrumbe.