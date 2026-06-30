El festival Bigsound confirma su regreso a Torrent en 2027 tras el éxito de su primera edición

El Bigsound ha llegado a Torrent para quedarse, o al menos repetirá en 2027 esta misma ubicación, donde ha acogido a 46.000 asistentes, alrededor de 23.000 personas cada día en el recinto de Parc Central. Desde el consistorio hacen un balance más que positivo del festival, destacando "la seguridad, la limpieza, la impecable organización, el respeto al vecindario, un impacto económico de 15 millones de euros y la confirmación de una segunda edición en 2027".

En este sentido, fuentes municipales aseguran que Torrent ha demostrado durante todo el fin de semana "que posee la capacidad organizativa, logística y de seguridad necesaria para albergar acontecimientos multitudinarios de primer nivel. Lo que hace apenas unos meses era una apuesta valiente del equipo de gobierno y de la organización del festival se ha convertido en una realidad que ha situado el nombre de Torrent en el mapa de los grandes festivales españoles".

El balance del equipo de gobierno es muy positivo: un festival que ha transformado durante dos días la ciudad, que ha proyectado una imagen moderna y dinámica de Torrent y que ha abierto la puerta a una nueva etapa en la que la música y los grandes acontecimientos culturales pueden convertirse en uno de los motores de proyección exterior y desarrollo económico del municipio.

El público abarrotó el recinto los tres días. / A. T.

Un fin de semana de festival

Desde primeras horas del viernes comenzó a respirarse un ambiente diferente en toda la ciudad. Calles, cafeterías, restaurantes, comercios y terrazas comenzaron a llenarse de visitantes llegados desde numerosos municipios de la Comunitat Valenciana y de distintos puntos de España para asistir a un festival que estrenaba ubicación y que encontraba en Torrent un recinto con unas condiciones técnicas y logísticas muy superiores a las de anteriores ediciones.

Durante dos días, miles de jóvenes pasearon por las calles, utilizaron el metro, consumieron en bares y restaurantes, hicieron compras y descubrieron una ciudad que para muchos era completamente desconocida. La imagen que proyectó Torrent durante todo el fin de semana fue la de una ciudad moderna, dinámica, abierta y perfectamente preparada para acoger grandes acontecimientos.

Las redes sociales se llenaron de fotografías del recinto, de vídeos de los conciertos y de miles de comentarios positivos sobre la facilidad para llegar al festival, la amplitud de los espacios, la comodidad del recinto y la rapidez con la que se podía acceder o abandonar las instalaciones. Una promoción turística imposible de conseguir mediante cualquier campaña convencional y que sitúa a Torrent como un nuevo destino para el turismo musical.

Un cartel de primer nivel

La primera edición del Bigsound en Torrent reunió a algunos de los artistas más importantes del panorama musical español. Por el escenario pasaron David Bisbal, Lola Índigo, Rels B, Nathy Peluso, Ana Mena, Rigoberta Bandini, Juan Magán, Maldita Nerea, Lia Kali, Rusowsky, Yami Safdie, Hens, Barry B, Dollar Selmouni, Metrika, Mayo, Samuraï, King África, Lucho RK, Selecta y otros muchos artistas que ofrecieron más de una veintena de actuaciones durante las dos jornadas.

David Bisbal sobre el escenario del Bigsound. / A. T.

Una organización impecable

Si algo ha caracterizado esta primera edición ha sido la extraordinaria organización. Durante meses, Ayuntamiento, Generalitat Valenciana, organización del festival, cuerpos de seguridad, empresas de transporte y servicios de emergencias trabajaron conjuntamente para diseñar un operativo que permitiera celebrar un evento de estas dimensiones con todas las garantías.

El resultado ha sido un festival desarrollado prácticamente sin incidencias, con unos accesos fluidos, unos controles ágiles y un funcionamiento que ha sido ampliamente elogiado tanto por asistentes como por artistas.

El fundador y director artístico del Bigsound, Miguel Torres, ha asegurado que el balance es "muy positivo" y ha explicado que los asistentes han trasladado durante todo el fin de semana y también posteriormente en redes sociales su satisfacción con el nuevo emplazamiento, afirmando que Torrent ofrece unas posibilidades muy superiores a las de la ubicación anterior. Según Torres, también los artistas y sus oficinas han felicitado a la organización por el cambio de recinto y por la excelente calidad técnica que encontraron para desarrollar sus conciertos.

Un dispositivo de seguridad sin precedentes

Uno de los pilares fundamentales del éxito del festival fue, sin duda, el impresionante dispositivo de seguridad desplegado durante las dos jornadas. El operativo estuvo coordinado por la Policía Local de Torrent y contó con la participación de Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos y los servicios de Emergencias 112, además del importante despliegue de seguridad privada contratado por la organización.

La coordinación entre todos los cuerpos permitió que miles de personas pudieran acceder y abandonar el recinto de manera ordenada y segura. La Policía Local movilizó un amplio dispositivo especial durante ambos días, apoyado por la Unidad Canina, vigilancia mediante drones, controles de tráfico, regulación de la circulación y dispositivos específicos para garantizar tanto la seguridad ciudadana como la movilidad.

La presencia permanente de efectivos en todos los accesos y alrededores del recinto permitió prevenir incidencias y ofrecer una rápida respuesta ante cualquier necesidad. La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha querido agradecer expresamente el extraordinario trabajo realizado por todos los cuerpos de seguridad, destacando especialmente la coordinación dirigida por la Policía Local y la implicación de todas las administraciones para garantizar el correcto desarrollo del festival.

Una evacuación ejemplar

Uno de los aspectos que más preocupaba antes del inicio del festival era cómo respondería la ciudad a la salida simultánea de más de 23.000 personas cada noche. La respuesta no pudo ser más satisfactoria, gracias al plan especial diseñado conjuntamente entre el Ayuntamiento, la Generalitat y la organización, la evacuación del recinto se convirtió en un ejemplo de planificación.

Metrovalencia reforzó sus frecuencias de manera extraordinaria hasta las 3:30 horas de la madrugada, Metrobús puso en marcha servicios especiales y la organización puso autobuses lanzadera. Decenas de taxis permanecieron esperando a los asistentes a la salida y las plataformas VTC reforzaron igualmente su presencia. El Ayuntamiento habilitó cerca de 4.000 plazas de aparcamiento gratuito.

Todo ello permitió que, según explicó Miguel Torres, en poco más de treinta minutos la inmensa mayoría de los asistentes hubiera iniciado ya su regreso a casa, evitando las largas esperas que suelen producirse en festivales de estas características. La movilidad fue, precisamente, uno de los aspectos más elogiados por el público durante todo el fin de semana.

Convivencia con el vecindario

Otra de las grandes incógnitas antes del festival era la convivencia con los vecinos de Parc Central, sin embargo, el resultado ha sido muy diferente al que algunos temían. El Ayuntamiento estableció desde el primer momento estrictas condiciones respecto al sonido, horarios y funcionamiento del recinto, condiciones que la organización cumplió rigurosamente.

Según explicó Miguel Torres, numerosos vecinos se acercaron incluso a comprobar personalmente el nivel de sonido y trasladaron a la organización que desde sus viviendas apenas percibían la música.

Como muestra de agradecimiento y de integración del festival con el barrio, Bigsound repartió más de 200 entradas entre los residentes de los edificios más próximos al recinto, en colaboración con presidentes de comunidades y administradores de fincas, invitándoles a disfrutar del evento y haciéndoles partícipes de una fiesta que, desde la organización, quisieron considerar como patrimonio de toda la ciudad.

Un impacto económico histórico

Más allá de la música, el festival deja un extraordinario balance económico para Torrent. La organización estima un retorno cercano a los 15 millones de euros, una cifra que convierte al festival en uno de los acontecimientos con mayor repercusión económica celebrados nunca en la ciudad.

Los beneficios comenzaron incluso antes de abrir las puertas, ya que durante aproximadamente quince días, cerca de 1.000 trabajadores participaron en el montaje del recinto. Operarios, técnicos, montadores, empresas auxiliares, personal de producción y logística consumieron diariamente en bares, cafeterías, restaurantes y comercios de Torrent.

A ello se sumó el gasto realizado por los 46.000 asistentes durante el fin de semana, generando una importante actividad para la hostelería, los comercios, los servicios de transporte y numerosos negocios locales. Miguel Torres ha destacado expresamente que el impacto económico fue muy importante tanto durante el propio festival como durante las semanas previas, cuando cientos de trabajadores realizaron su actividad diaria en la ciudad.

Compromiso con la solidaridad

El compromiso del Bigsound no terminó con el último concierto del sábado, la empresa ABC Live Experience, responsable de toda la gestión gastronómica del festival, decidió donar el excedente de alimentos durante ambas jornadas a la Asociación Nova Vida de Torrent.

Desde la empresa destacaron que su trabajo "ha ido más allá del servicio", convirtiendo el sobrante alimentario en una acción solidaria destinada a ayudar a quienes más lo necesitan y transformando la energía del festival en un impacto positivo y real para la ciudad.

La alcaldesa, Amparo Folgado, con el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, y la organización. / A. T.

La alcaldesa: "Esto es lo que quería Torrent"

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, realizó un balance extraordinariamente positivo de esta primera edición. La primera edil destacó la excelente organización del festival, la coordinación entre todas las administraciones y el extraordinario trabajo desarrollado por la Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos y Emergencias.

Folgado subrayó especialmente la perfecta organización de los accesos y de las salidas del recinto, agradeciendo igualmente el comportamiento ejemplar de los asistentes y el esfuerzo realizado por los servicios de transporte para permitir una evacuación rápida y cómoda.

La alcaldesa también puso en valor el importante impacto económico generado para la restauración, el comercio y el empleo local, asegurando que BIGSOUND ha conseguido situar a Torrent en el mapa nacional de los festivales.

Según explicó, numerosos torrentinos le trasladaron durante el fin de semana que este era el tipo de acontecimientos que querían para su ciudad. "Esto les ha encantado; esto es lo que merecía Torrent y esto es lo que quieren para Torrent", afirmó.

Además, la alcaldesa también ha querido destacar el esfuerzo de toda una ciudad que quería este tipo de eventos y ha dado las gracias tanto a los servicios de limpieza y recogida de basura por cómo se ha esforzado este fin de semana, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a los empleados municipales que se han esforzado para que todo fuera un éxito este fin de semana.

Torrent ya mira hacia 2027

Apenas finalizada esta primera edición, la organización confirmó oficialmente que Bigsound volverá a celebrarse en Torrent en 2027. La confianza depositada en la ciudad ha quedado plenamente reforzada tras el éxito organizativo y de asistencia conseguido este fin de semana.

Además, la organización anunció que la preventa de entradas para la próxima edición que se celebrará los días 18 y 19 de junio de 2027. La preventa exclusiva comenzará este martes 30 de junio, iniciando desde este mismo momento la preparación de un festival que aspira a consolidar definitivamente a Torrent como una de las grandes capitales musicales de España.