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Literatura

El libro "Andreu aprén a poquet a poquet" triunfa en su presentación en Alboraia y agota existencias

Paloma Briz, madre y autora, comparte la historia de su hijo Andreu en un libro que busca concienciar sobre las capacidades de las personas con síndrome de Down

Un momento de la presentación del libro con el protagonista Andreu y su madre, la autora.

Un momento de la presentación del libro con el protagonista Andreu y su madre, la autora. / S. Ros

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Sofia Ros

Alboraia

No cabia ni un aguja. El lugar de la presentación: Casa de la Cultura de Alboraia. El protagonista Andreu, un joven de 12 años con síndrome de down y su libro "Andreu aprén a poquet a poquet" (en valenciano y castellano) para la inclusión social.

La autora: su propia madre Paloma Briz, licenciada en Bellas Artes por la UV, con el apoyo de la familia. Briz es una firme defensora de la educación inclusiva y es por ello la edición de este libro.

Con ilustraciones

Briz en su presentación reiteró que "no es una enfermedad sino una alteración de los cromosomas. Andreu aprendió todo poquito a poco, como bien explica su libro, pero lo aprendió. Este cuento con ilustraciones muy tiernas explican a través de sus dibujos y palabras la evolución de Andreu.

El origen del cuento se remonta a su etapa universitaria porque Andreu nació cuando ella cursaba el tercer curso y fue en 5º cuando llevó a cabo este proyecto: "Lo he tenido guardado en el cajón 12 años", subrayaba Briz. No fue hasta hace poco cuando decidió dar el paso: "Fui a la editorial por probar para saber qué les parecía, les gustó y lo amplié un poco".

Gran asistencia

Más de un centenar de personas quisieron estar y tener el libro editado por Edicions 96 bajo esta historia tan sencilla y acompañar esta efeméride que llenó la sala de presentación y los corazones de los asistentes. Y agotaron las existencias.

La presentación corrió a cargo de Daniel Corell, profesor de Secundaria del joven, y cronista oficial de Foios. También estuvo presente Dolors Pedrós de la misma editorial. El acto se basó en preguntas donde la autora, con su hijo delante y muy atento y contento, explicó a los amigos , familiares y presentes la elaboración del libro y relató los pasos y sentimientos de la llegada de Andreu.

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“No lo cambio por nada ni por nadie”. Después de una charla inclusiva y llena de emociones y sentimientos por parte de todos, el acto finalizó con un refrigerio en la misma sala, que quedó llena de emociones y de aplausos.

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