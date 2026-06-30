El libro "Andreu aprén a poquet a poquet" triunfa en su presentación en Alboraia y agota existencias

No cabia ni un aguja. El lugar de la presentación: Casa de la Cultura de Alboraia. El protagonista Andreu, un joven de 12 años con síndrome de down y su libro "Andreu aprén a poquet a poquet" (en valenciano y castellano) para la inclusión social.

La autora: su propia madre Paloma Briz, licenciada en Bellas Artes por la UV, con el apoyo de la familia. Briz es una firme defensora de la educación inclusiva y es por ello la edición de este libro.

Con ilustraciones

Briz en su presentación reiteró que "no es una enfermedad sino una alteración de los cromosomas. Andreu aprendió todo poquito a poco, como bien explica su libro, pero lo aprendió. Este cuento con ilustraciones muy tiernas explican a través de sus dibujos y palabras la evolución de Andreu.

El origen del cuento se remonta a su etapa universitaria porque Andreu nació cuando ella cursaba el tercer curso y fue en 5º cuando llevó a cabo este proyecto: "Lo he tenido guardado en el cajón 12 años", subrayaba Briz. No fue hasta hace poco cuando decidió dar el paso: "Fui a la editorial por probar para saber qué les parecía, les gustó y lo amplié un poco".

Gran asistencia

Más de un centenar de personas quisieron estar y tener el libro editado por Edicions 96 bajo esta historia tan sencilla y acompañar esta efeméride que llenó la sala de presentación y los corazones de los asistentes. Y agotaron las existencias.

La presentación corrió a cargo de Daniel Corell, profesor de Secundaria del joven, y cronista oficial de Foios. También estuvo presente Dolors Pedrós de la misma editorial. El acto se basó en preguntas donde la autora, con su hijo delante y muy atento y contento, explicó a los amigos , familiares y presentes la elaboración del libro y relató los pasos y sentimientos de la llegada de Andreu.

“No lo cambio por nada ni por nadie”. Después de una charla inclusiva y llena de emociones y sentimientos por parte de todos, el acto finalizó con un refrigerio en la misma sala, que quedó llena de emociones y de aplausos.