Las nuevas líneas de Metrobús que van a las playas de València este verano: rutas, municipios y horarios

La Generalitat, a través de la Autoridad de Transporte Metropolitano de València (ATMV), pone en marcha desde este 1 de julio el dispositivo especial de verano de Metrobús, una iniciativa que facilitará el acceso en transporte público a las principales playas del área metropolitana bajo la campaña “Vine a la platja amb Metrobús”.

Este verano estarán operativas ocho líneas especiales que conectarán numerosos municipios del área metropolitana y del interior con destinos como la playa de El Puig, Port Saplaya, el paseo marítimo de València, El Saler, El Perellonet, Mareny Blau, Canet y l’Almardà, ofreciendo una alternativa al vehículo privado y contribuyendo a una movilidad más sostenible. Las líneas 112C, 116E, 143, 152, 185, 188, 434 y 436.

Las ocho líneas de verano de Metrobús

Línea 112C: Conecta Rafelbunyol, El Puig, la playa de El Puig, Port Saplaya y la Estación de Autobuses de València.

Línea 116E: Une la Estación de Autobuses de València con Sagunt, la playa de Canet y l’Almardà.

Línea 143: Estrena una nueva conexión entre Paterna y Port Saplaya.

Línea 152: Parte de Quart de Poblet y pasa por Aldaia, Alaquàs y Xirivella hasta llegar a la playa de El Saler.

Línea 185: Conecta Picassent, Alcàsser, Silla, Beniparrell, Albal, Catarroja, Massanassa, Alfafar, Benetússer y Sedaví con la playa de El Saler.

Línea 188: Sale desde València (Germanies) y llega hasta Mareny Blau, con paradas en El Saler y El Perellonet.

Línea 434: Da servicio a Yátova, Macastre, Alborache, Turís y Godelleta, con destino al paseo marítimo de València.

Línea 436: Conecta Buñol, Chiva y Cheste con el paseo marítimo de València.

Todas las nuevas líneas de Metrobús que están operativas para facilitar el acceso a las playas del área metropolitana de València. / GVA

Más frecuencias y nuevos autobuses eléctricos

La puesta en marcha de este dispositivo ha sido posible gracias a la renovación de los contratos de Metrobús, que ha permitido incrementar las frecuencias y crear nuevas conexiones durante este verano.

Además, la red contará con los nuevos autobuses eléctricos incorporados a la flota. En la actualidad, Metrobús dispone de 192 vehículos, frente a los 116 con los que contaba anteriormente. Del total, el 84 % son eléctricos y el 16 % híbridos, reduciendo las emisiones y el ruido y reforzando la apuesta de la Generalitat por un transporte público más sostenible.

Los servicios se prestarán con autobuses de clase II, especialmente adaptados para recorridos interurbanos, ofreciendo mayor comodidad en los desplazamientos hacia las playas.

Asimismo, gran parte de las paradas renovadas disponen de códigos NaviLens, que facilitan el acceso a la información del servicio, especialmente a personas con discapacidad visual, además de marquesinas con pantallas de información en tiempo real sobre la llegada de los autobuses.

Con esta campaña, la Generalitat busca reducir el uso del vehículo privado en los desplazamientos estivales, aliviar la congestión en los accesos al litoral y consolidar a Metrobús como una alternativa cómoda, accesible y sostenible para disfrutar de las playas del área metropolitana de València.