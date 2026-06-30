Paiporta se convierte en sede de las IV Jornadas de Oralidad Llorenç Giménez

Paiporta será, a partir de mañana, una de las sedes de las IV Jornadas de Oralidad Llorenç Giménez, una cita cultural dedicada a reivindicar la narración oral y la figura de quien fue uno de los grandes referentes de esta disciplina en la Comunitat Valenciana. AVIVA Paiporta, el servicio municipal de promoción del valenciano, colabora en esta iniciativa, que convertirá el municipio en punto de encuentro de narradores, especialistas y público interesado en la tradición oral.

Las jornadas, organizadas por la Asociación Cultural El Barranc de Paiporta y Acció Cultural del País Valencià, se celebran entre el 29 de junio y el 3 de julio con actividades repartidas entre Catarroja, Alaquàs y Paiporta.

La concejala de Promoción Lingüística, Olga Sandrós, ha destacado que “es una satisfacción que Paiporta forme parte de unas jornadas que reivindican la narración oral como una herramienta de transmisión de la lengua, la cultura y la memoria colectiva. Desde AVIVA siempre apoyaremos iniciativas que fomenten el uso social del valenciano y acerquen la cultura a la ciudadanía mediante propuestas de calidad que mantienen viva nuestra tradición oral”.

Paiporta acoge la IV edición de las Jornadas de Oralidad Llorenç Giménez. / A. Paiporta

Tradición oral valenciana

Coordinada por el escritor y narrador Carles Cano, esta cuarta edición está dirigida a público adulto y combina actividades de tarde con sesiones especiales de narración oral nocturna. A lo largo de cinco días, las jornadas reunirán a narradores, especialistas y amantes de la tradición oral en conferencias, charlas, encuentros y espectáculos que invitan a reflexionar sobre la narración oral contemporánea y ponen en valor la palabra dicha, la memoria colectiva y la transmisión de la cultura popular.

La programación en Paiporta se desarrollará en la sala anexa del Museo de la Rajoleria. El miércoles 1 de julio tendrá lugar la primera jornada en el municipio, que comenzará a las 19 horas con la conferencia “De boca a orella”, a cargo de Almudena Francés, y continuará a las 22 horas con la sesión de narración “Els contes com les cireres”. Un día después, el jueves 2 de julio, a las 22 horas, Félix Albo presentará el espectáculo “Árboles”. Las jornadas se cerrarán el viernes 3 de julio con la actuación “Dos contes cantats”, de Cor en Dansa, y la sesión de narración “Una nit de por”, de Víctor Labrado.

Paiporta acoge la IV edición de las Jornadas de Oralidad Llorenç Giménez. / A. Paiporta

El alcalde de Paiporta, Vicent Císcar, ha reafirmado que “acoger actividades como estas refuerza el compromiso de Paiporta con la cultura, la lengua y la preservación de nuestras tradiciones. La narración oral forma parte de nuestro patrimonio cultural y gracias a esta iniciativa se contribuye a preservar y a transmitirlo a las nuevas generaciones”.

Además de las actividades programadas, durante los días de celebración habrá una exposición dedicada a Llorenç Giménez y un espacio de venta de libros. Todas las actividades son gratuitas hasta completar aforo.