Paterna reafirma su compromiso con las víctimas del terrorismo en un emotivo acto de homenaje

El Ayuntamiento de Paterna reafirmó el pasado sábado, 27 de junio, su compromiso con la memoria, el reconocimiento y la dignidad de las víctimas del terrorismo y sus familias durante el acto institucional celebrado con motivo del Día Nacional de las Víctimas del Terrorismo.

El homenaje tuvo lugar junto al monumento dedicado a las víctimas, situado en la rotonda de acceso principal al Parc Central, donde representantes institucionales, miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad y ciudadanía se reunieron para recordar a quienes sufrieron la barbarie del terrorismo y rendir tributo a su memoria.

Minuto de silencio

La ceremonia, organizada por la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo (ACFSE) en Paterna, incluyó un minuto de silencio y una ofrenda floral como símbolo de respeto, recuerdo y reconocimiento. En el acto participaron efectivos de la Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, además de miembros de la citada asociación.

Durante el homenaje, la Teniente Alcalde de Interior, Nuria Campos, junto al presidente de ACFSE, Paco Zaragozá, depositaron una corona de laureles en memoria de todas las víctimas. En su intervención, Campos destacó el firme compromiso del Ayuntamiento de Paterna con la memoria y el reconocimiento a quienes padecieron la violencia terrorista, subrayando la importancia de seguir promoviendo actos que mantengan vivo su recuerdo y contribuyan a preservar los valores democráticos.

Recordar a las víctimas

Por su parte, Paco Zaragozá señaló que “recordar a las víctimas hoy no es solo un deber institucional, es sobre todo un compromiso humano y moral”, al tiempo que destacó que “las víctimas del terrorismo representan la defensa de los valores más esenciales de nuestra convivencia: la libertad, la democracia, la justicia y la dignidad humana”.

El acto contó también con la asistencia del director general de Atención a las Víctimas y Acceso a la Justicia, Francisco Javier Soler, del comisario jefe de la Policía Nacional de Paterna, César Hidalgo, representantes de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad, concejales del equipo de gobierno y miembros de la corporación municipal.