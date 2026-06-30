Paterna se vuelca con la selección española: pantalla gigante para el España-Austria

El Ayuntamiento de Paterna instalará una pantalla gigante en el Auditori Antonio Cabeza para que la afición pueda seguir en directo el encuentro que disputará la selección española este jueves, 2 de julio, a las 21:00 horas, frente a Austria.

Bajo el lema “Anima a la Roja en Paterna” y el mensaje “Todxs con la Roja”, el consistorio ha hecho un llamamiento a vecinos y aficionados para vivir juntos una noche de fútbol apoyando al combinado nacional. El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha difundido la convocatoria a través de un reel publicado en su perfil de Instagram, invitando a la ciudadanía a llenar el Auditori Antonio Cabeza y respaldar a la selección.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente afronta un nuevo compromiso en las eliminatorias tras superar con éxito la fase anterior. España llega al encuentro después de imponerse a Uruguay gracias a un tanto de Álex Baena, un triunfo que permitió al combinado nacional continuar su camino en el torneo.

Siguiente ronda

Si logra superar a Austria, España se enfrentará en la siguiente ronda al vencedor del cruce entre Portugal y Ghana o Croacia. Más adelante, en unos hipotéticos cuartos de final, el cuadro podría deparar enfrentamientos frente a Estados Unidos, Bosnia, Bélgica o Corea del Sur.

Con la instalación de esta pantalla gigante, Paterna volverá a convertirse en punto de encuentro para los aficionados al fútbol, que podrán vivir el partido en un ambiente festivo y apoyar juntos a la Roja en un nuevo desafío por seguir avanzando en la competición.