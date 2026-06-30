Picassent logra tener una farmacia de guardia todos los días

Esta mismas semana, los vecinos de Picassent no tendrán que desplazarse a otros municipios como Silla y Alcàsser para comprar medicinas en la farmacia de guardia, fuera del horario comercial. A partir del 1 de julio, las siete farmacias del municipio se turnarán para prestar este servicio diariamente, que hasta ahora se daba en la localidad cada tres días.

Así, a partir de este miércoles siempre habrá en el municipio una farmacia operativa fuera del horario habitual, que será de 21h a 8.30h entre semana, de 14h a 9h del sábado al domingo y de 9h a 9h del domingo al lunes. Durante este horario de servicio de guardia los establecimientos farmacéuticos solo tendrán la obligación de dispensar medicamentos de urgencia con receta médica.

Con esta nueva medida reivindicada durante muchos años, los vecinos de Picassent no tendrán que desplazarse ningún día a localidades vecinas para adquirir sus medicamentos fuera del horario comercial. La información de qué farmacia está de guardia cada día se publicará en los canales habituales, ya sea en las puertas de las farmacias del municipio o en la web y la app del Ayuntamiento como se difunde en la actualidad.