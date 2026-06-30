La piscina Parc Vedat de Torrent ya tiene fecha de apertura

La piscina de Parc Vedat de Torrent abrirá sus puertas este 1 de julio y hasta el 31 de agosto para el disfrute de la población, y tras una renovación de los juegos acuáticos y otras mejoras en la seguridad del arbolado. Además, los vecinos dispondrán de un servicio gratuito de autobús para desplazarse hasta este recinto municipal en El Vedat.

Entre las principales novedades destaca la renovación completa de los puentes del parque acuático, sustituyendo las antiguas estructuras de madera por nuevos puentes metálicos especialmente tratados para su uso en instalaciones acuáticas, similares a los que se están implantando actualmente en parques acuáticos de referencia. Esta actuación mejora tanto la seguridad como la durabilidad de los elementos de juego.

Otra de las actuaciones más importantes ha sido la puesta a punto del arbolado de la piscina. Se ha realizado una poda general, una intervención que no se llevaba a cabo desde hacía años, eliminando ramas secas y mejorando el estado de toda la masa arbórea. Además, se han retirado 13 ejemplares que presentaban problemas por encontrarse secos, inclinados o con raíces superficiales, circunstancias que podían representar un riesgo en episodios de fuertes rachas de viento o tormentas. Con ello, el Ayuntamiento y la FDM garantizan una instalación mucho más segura para los usuarios.

Las mejoras también han llegado a las zonas menos visibles pero esenciales para el funcionamiento de la piscina. Se ha renovado completamente el sistema de filtración del vaso principal, sustituyendo las bombas y los filtros por equipos más modernos y eficientes, lo que permitirá un mejor tratamiento del agua y facilitará el mantenimiento diario de las instalaciones durante toda la temporada.

Los nuevos puentes metálicos. / A. T.

Instalaciones renovadas

La concejal de Deportes, M.ª Ángeles Lerma, ha destacado el esfuerzo realizado para que la piscina presente su mejor imagen este verano. "Hemos querido que la Piscina Parc Vedat abra sus puertas con unas instalaciones renovadas y más seguras. Algunas mejoras, como los nuevos puentes o la actuación sobre el arbolado, serán visibles desde el primer día, mientras que otras, como la renovación del sistema de filtración, no se ven, pero repercutirán directamente en una mejor calidad del agua y en el mantenimiento de la piscina."

Lerma también ha querido animar a vecinos y visitantes a disfrutar de la instalación durante los próximos dos meses. "Esperamos que todos los usuarios disfruten de un verano inolvidable en la Piscina Parc Vedat. Invitamos a las familias, a los jóvenes y a todas las personas que quieran combatir el calor a hacer uso de estas instalaciones municipales, siempre respetando las normas de convivencia para que la experiencia sea satisfactoria para todos."

Horarios

La Piscina Parc Vedat abrirá del 1 de julio al 31 de agosto de 2026, de martes a domingo: de 11:00 a 19:00 horas. Sábados, domingos y festivos: hasta las 19:30 horas, y cerrará los lunes. Los festivos (30 de julio y 15 de agosto) estará abierta con tarifa de festivo, y el horario reducido de tarde será a partir de las 15:00 horas.

El acceso al recinto de la piscina. / A. T.

Las entradas podrán adquirirse directamente en la propia instalación o a través de Internet durante el mes de julio desde la sección de Trámites de la web municipal. El acceso estará condicionado al aforo limitado. Asimismo, se recuerda que los menores de 14 años deberán acceder acompañados por un adulto, no permitiéndose la entrada a quienes acudan solos.

Entradas y modalidades para todos los públicos

La Piscina Parc Vedat mantiene una política de precios accesible para facilitar el disfrute de las instalaciones a toda la ciudadanía. Las tarifas parten desde los 0,60 euros para los jubilados, pensionistas y discapacitados, el precio general adulto es de 3,8€ por día completo.

Además, existen diferentes modalidades de acceso adaptadas a las necesidades de los usuarios, con entradas para adultos y jóvenes, tarifas reducidas para abonados de la Fundación Deportiva Municipal, entradas de tarde, pase familiar, bonos de 30 baños, descuentos para grupos y campus, así como la posibilidad de alquilar mesas y sillas para una mayor comodidad durante la jornada.

Los niños y niñas hasta 3 años accederán gratuitamente a la instalación. Se considera tarifa joven hasta los 15 años y adulto a partir de los 16 años, mientras que el pase familiar está destinado a unidades familiares formadas por los padres y dos hijos menores de 16 años.

Servicio gratuito de autobús

Como en temporadas anteriores, la Fundación Deportiva Municipal pondrá a disposición de los usuarios el Bus Piscina Vedat (Línea 4), un servicio que conectará diferentes barrios de Torrent con la Piscina Parc Vedat. El autobús funcionará del 1 de julio al 31 de agosto, con distintos horarios según el día de la semana.

La línea recorre buena parte de la ciudad, con paradas en zonas como Moralets, Avenida al Vedat, Plaça América, Barrio San Gregorio, Metro, Gómez Ferrer y finaliza en la Piscina Parc Vedat, facilitando así el acceso a la instalación sin necesidad de utilizar vehículo privado.

El servicio será gratuito para los alumnos del Campus de la Fundación Deportiva Municipal, presentando el justificante de inscripción, y para los usuarios de la piscina mostrando su entrada o justificante de compra. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento y la FDM continúa apostando por una movilidad más sostenible y por facilitar el acceso de todos los vecinos a una de las instalaciones más demandadas del verano.