Torrent lleva la música a la calle con una nueva edición de “Música a la Fresca 2026”

El Ayuntamiento de Torrent, a través de la Concejalía de Cultura, impulsa una nueva edición de “Música a la Fresca 2026”, una propuesta cultural que volverá a llenar de música las noches estivales del municipio con dos conciertos al aire libre en la Plaça de l’Església.

La cita tendrá lugar los próximos 4 y 5 de julio, a las 20:30 horas, con la participación de dos referentes del panorama musical torrentino. El viernes 4 de julio actuará el Cercle Catòlic de Torrent, mientras que el sábado 5 de julio será el turno del Grup de Cambra de Corda de la Unió Musical de Torrent.

La iniciativa busca acercar la cultura a la ciudadanía en un formato accesible y cercano, aprovechando el periodo estival para convertir los espacios públicos en escenarios abiertos a todos los vecinos.

El concejal de Cultura, Aitor Sánchez, ha destacado que esta programación responde a la voluntad municipal de fomentar la cultura en la calle durante el verano. “Con la llegada del calor, la música sale a la calle para que los vecinos puedan disfrutar de propuestas culturales de calidad durante las tardes y noches veraniegas. Queremos que Torrent viva su verano también desde la cultura, compartiendo espacios y experiencias en un ambiente cercano y familiar”, ha añadido el edil.

Sánchez ha subrayado además el valor de las entidades musicales locales dentro de la identidad cultural de la ciudad: “Torrent tiene una enorme tradición musical y cuenta con agrupaciones que forman parte de nuestra historia y de nuestro presente cultural. ‘Música a la Fresca’ es también una forma de reconocer y poner en valor el gran trabajo que realizan nuestras asociaciones musicales”.

Con esta nueva edición, el Ayuntamiento de Torrent refuerza su apuesta por una programación cultural abierta, participativa y pensada para dinamizar la ciudad durante los meses de verano, ofreciendo a vecinos y visitantes una alternativa de ocio vinculada a la música y al disfrute del espacio público.

Los conciertos serán de acceso libre hasta completar aforo.