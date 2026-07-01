Albal aprueba un presupuesto récord de 14,4 millones de euros para 2026 con rebaja del IBI

Albal tendrá un presupuesto en este 2026 de 14,4 millones de euros, que contempla el compromiso de la rebaja del IBI para los vecinos y la congelación de tasas municipales vinculadas a instalaciones deportivas, actividades culturales y otros servicios públicos, apostando por una gestión eficiente de los recursos sin renunciar a la mejora continua de los servicios municipales, para aliviar la presión fiscal sobre las familias.

El pleno aprobó las cuentas generales, con un incremento del 7,86% respecto al ejercicio anterior por lo que se convierten en las más elevadas de la historia del municipio. Asimismo, también ha salido adelante el presupuesto de la Residencia Municipal, dotado con 1.363.970 euros, que consolidan la buena salud financiera del consistorio y que permitirán reforzar los servicios públicos, impulsar nuevas inversiones y continuar avanzando en la recuperación y transformación de Albal.

El alcalde de Albal, José Miguel Ferris, destacó que «este presupuesto demuestra que Albal continúa avanzando con una administración sólida, responsable y comprometida con sus vecinos. Son las cuentas más elevadas de la historia del municipio y nos permiten disponer de más recursos para seguir mejorando los servicios públicos, las infraestructuras y la calidad de vida de toda la ciudadanía».

Servicios acordes a la evolución demográfica

Las cuentas municipales se han elaborado bajo los principios de responsabilidad, transparencia y compromiso con el interés general, respondiendo además al crecimiento constante que experimenta la localidad, que ya supera los 17.365 habitantes. Esta evolución demográfica obliga a seguir adaptando los servicios municipales, ampliar las infraestructuras y reforzar los recursos públicos para mantener la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Albal.

Inversiones

Las inversiones volverán a ocupar un lugar destacado en las cuentas municipales. El presupuesto permitirá continuar avanzando en la recuperación de infraestructuras afectadas por la dana y en la modernización del municipio mediante actuaciones como la ejecución del Parque de Fontilles, la rehabilitación del Juzgado de Paz, la Casa de la Cultura y la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), así como la remodelación de la calle San Vicente y de la plaza de la Font del Barco, cuyo inicio está previsto tras el verano. Estas actuaciones se suman a proyectos ya materializados, como la reciente inauguración del Parque de la Florida.

En paralelo, el Ayuntamiento continuará impulsando proyectos estratégicos para el futuro del municipio, como la construcción del nuevo Centro de Salud, cuyo proyecto sigue avanzando, y seguirá reivindicando la creación de un segundo instituto que permita responder al crecimiento poblacional y mejorar la oferta educativa pública de Albal.

Servicios públicos y políticas sociales

Uno de los principales pilares del presupuesto será el refuerzo de los servicios públicos y las políticas sociales. El Ayuntamiento incrementará la inversión destinada al bienestar social, la educación y el fomento del empleo, al tiempo que aumentará los recursos dirigidos a la limpieza viaria, la seguridad ciudadana, el alumbrado público y la recogida de residuos, con el objetivo de seguir ofreciendo unos servicios municipales cada vez más eficientes y cercanos a la ciudadanía.

Las cuentas de 2026 también contemplan nuevas inversiones en instalaciones deportivas, entre las que destacan la remodelación de los vestuarios del Campo de Fútbol Santa Ana y la renovación del césped del Campo de Fútbol de La Balaguera, mejorando las infraestructuras deportivas municipales.

El apoyo al tejido empresarial y al comercio local seguirá siendo otra de las prioridades del equipo de gobierno. El presupuesto incorpora medidas para favorecer la inversión de empresas y autónomos mediante ayudas destinadas a nuevas inversiones, reducción de costes y bonificaciones fiscales, contribuyendo a dinamizar la economía local y a generar nuevas oportunidades de empleo.

Crecimiento urbanístico

El crecimiento urbanístico que experimenta Albal también tendrá reflejo en las cuentas municipales, reforzando los recursos destinados a escuelas infantiles, centros educativos, políticas activas de empleo y ayudas a la reactivación económica, con el objetivo de acompañar el desarrollo residencial con unos servicios públicos de calidad.

Además, el Ayuntamiento mantiene su compromiso de aliviar la presión fiscal sobre las familias, mediante la reducción del IBI y la congelación de las tasas municipales vinculadas a instalaciones deportivas, actividades culturales y otros servicios públicos, apostando por una gestión eficiente de los recursos sin renunciar a la mejora continua de los servicios municipales.

Con la aprobación de estas cuentas, el Ayuntamiento de Albal inicia un nuevo ejercicio marcado por la consolidación de la recuperación tras la dana, la ejecución de nuevas inversiones y el fortalecimiento de unos servicios públicos adaptados al crecimiento del municipio, con el objetivo de continuar construyendo un Albal más moderno, sostenible y preparado para afrontar los retos de los próximos años.