Aldaia celebra el Orgullo LGTBI 2026 con la exposición “Amores Diversos” y la campaña “Estimem amb Orgull”

Aldaia conmemora el Día Internacional del Orgullo LGTBI con una nueva edición de su campaña municipal de sensibilización y visibilización, que este año se desarrolla bajo el lema “Estimem amb Orgull”. Con motivo de esta celebración, se han instalado pancartas conmemorativas en distintos edificios municipales.

Por otra parte, la exposición “Amores Diversos” ya luce en Plaza Europa. Se trata de una muestra compuesta por cinco paneles temáticos que recogen las biografías y trayectorias de personas referentes de los distintos colectivos que integran el movimiento LGTBI.

La exposición pretende visibilizar el complejo camino que muchas personas han tenido que recorrer, y continúan recorriendo, para poder vivir su identidad y sus afectos con libertad y dignidad. También pretende hacer visible el complejo camino que han afrontado y afrontan todavía muchas personas del colectivo LGTBI en las distintas facetas de su vida.

Vivir un amor libre, digno y natural

A través de figuras célebres y referentes diversas de diferentes épocas, se visibilizan tanto las dificultades para vivir un amor libre, digno y natural, como las barreras sociales, culturales y profesionales que históricamente han limitado sus derechos y oportunidades. Además, se reivindican sus logros, su talento y su contribución imprescindible a la cultura, la ciencia, el arte, el deporte, la política y la sociedad.

Referentes en la muestra

Los referentes que forman parte de la muestra son Gloria Fuertes, Mercedes Acosta, Mapi León, Chavela Vargas, Federico García Lorca, Jesús Vázquez, Rudolf Nuréyev, Yves Saint Laurent, Marsha P. Johnson, Sylvia Rivera, La Veneno, Bibiana Fernández, Virginia Woolf, Madonna, Frida Kahlo, Lady Gaga, Elisabeth Martínez y Bo Laurent.