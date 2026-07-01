AVIVA Paiporta lleva la campaña de “Rebaixes” en valenciano a los comercios del municipio
La iniciativa facilita materiales gratuitos de rotulación para promover el uso del valenciano, impulsar el comercio de proximidad y la normalización lingüística
AVIVA Paiporta impulsa una nueva edición de la campaña “Rebaixes” en el municipio con el objetivo de facilitar a los comercios locales materiales gratuitos en valenciano para la rotulación del periodo de rebajas. Esta acción refuerza el compromiso del servicio municipal de Promoción Lingüística con la normalización del uso del valenciano en la actividad comercial y con el apoyo al comercio de proximidad.
La concejala de Promoción Lingüística, Olga Sandrós, ha distribuido los materiales entre los comercios participantes. Se trata de cartelería en formato vertical y horizontal, así como de etiquetas para indicar de forma clara el precio original y el precio rebajado de los productos. Con estos recursos, los establecimientos pueden informar a su clientela en valenciano con una imagen homogénea y atractiva.
El comercio, un ámbito fundamental
Sandrós ha señalado que “desde AVIVA Paiporta seguimos trabajando para que el valenciano esté cada vez más presente en los espacios cotidianos de nuestro municipio. El comercio local es un ámbito fundamental para conseguirlo, y esta campaña ofrece herramientas útiles para que los establecimientos incorporen la lengua con naturalidad”.
La concejala ha añadido que “además de promover el uso del valenciano, esta iniciativa también pone en valor el comercio de proximidad y anima a la ciudadanía a realizar un consumo responsable, contribuyendo al dinamismo económico y social de Paiporta”.
Por su parte, el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha destacado que “el comercio local es uno de los principales motores de la vida de nuestro municipio y desde el Ayuntamiento seguiremos impulsando iniciativas que lo fortalezcan”.
La campaña “Rebaixes” está impulsada por la Xarxa d'Agències de Promoció del Valencià y coordinada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y el Ayuntamiento de Moncada, con la colaboración de la Generalitat Valenciana y del departamento de Fomento del Uso del Valenciano de la Diputación de Valencia.
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