Burjassot exige a la Generalitat la climatización urgente de sus colegios públicos

El pleno del Ayuntamiento de Burjassot, celebrado el martes 30 de junio, ha aprobado una moción conjunta presentada por Compromís y el PSOE para exigir a la Generalitat Valenciana la climatización de los centros educativos públicos del municipio, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de aprendizaje ante el aumento de las temperaturas extremas.

La propuesta, que partía inicialmente de una iniciativa de Compromís a la que posteriormente se incorporó una enmienda del PSOE, fue finalmente aprobada como texto conjunto. El acuerdo subraya la necesidad de adaptar las infraestructuras escolares a la nueva realidad climática y de asegurar espacios seguros, saludables y adecuados tanto para el alumnado como para el profesorado y el resto del personal educativo.

Temperaturas superiores a los 30 grados

Según recoge la moción, “los efectos de la emergencia climática son ya una realidad incontestable en el territorio valenciano”, con episodios de calor extremo cada vez más frecuentes, intensos y prolongados. El texto advierte de que en los últimos cursos se han registrado en aulas temperaturas superiores a los 30 grados, lo que repercute negativamente en la concentración, el rendimiento académico y la salud de la comunidad educativa.

Plan Integral de Climatización y Confort Térmico

Entre los acuerdos adoptados, el pleno insta a la Generalitat Valenciana a poner en marcha con carácter urgente un Plan Integral de Climatización y Confort Térmico en los centros educativos públicos de Burjassot, destinado a identificar necesidades y priorizar actuaciones en los centros más vulnerables.

Asimismo, se solicita a la Diputación de València la creación de líneas de asistencia técnica para los ayuntamientos en la elaboración de estos planes municipales, así como ayudas económicas para la instalación de sistemas de climatización y mejoras del confort térmico en los centros educativos de la provincia.

Línea municipal de ayudas

La moción también contempla que, si la administración competente, la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo, no asume estas actuaciones, el Ayuntamiento de Burjassot pondrá en marcha una línea municipal de ayudas para mejorar el confort térmico en los centros escolares. De hecho, durante el debate plenario, el alcalde de Burjassot, Rafa García, señaló que esta partida estará incluida en el presupuesto de 2027.

Finalmente, el acuerdo será trasladado a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, a la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo, a la Diputación de Valencia, a los equipos directivos de los centros educativos y a las asociaciones de familias del municipio.