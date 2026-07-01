Denuncian nuevas talas de árboles en la Canyada por las obras de aceras en Paterna

Compromís per Paterna ha denunciado nuevas talas de árboles en el barrio de Entrecruces, en la Canyada, coincidiendo con las obras de renovación de aceras que se están ejecutando en la zona. La formación considera que estas actuaciones vuelven a evidenciar un modelo de reurbanización que, a su juicio, no protege suficientemente el arbolado urbano ni garantiza su desarrollo futuro.

La coalición sostiene que los proyectos de mejora de calles deben adaptarse a los árboles existentes y no al revés, especialmente en barrios como la Canyada, donde la masa arbórea forma parte de la identidad urbana y ambiental del entorno. Para Compromís, el patrimonio verde no debe tratarse como un elemento secundario, sino como una infraestructura básica para mejorar la calidad de vida, reducir el impacto del calor y avanzar hacia una ciudad más habitable.

Obras adatadas a los árboles

El concejal de Compromís per Paterna, Carles Martí, ha criticado la forma en la que se están desarrollando estas obras. “No tiene sentido invertir dinero público en renovar calles si, al mismo tiempo, condenamos a los árboles que deberán proporcionar sombra y calidad ambiental durante las próximas décadas. Las obras deben adaptarse a los árboles y no los árboles a las obras”, ha señalado.

Además de las talas ya ejecutadas, Compromís advierte de que en distintos tramos de las nuevas aceras se están construyendo alcorques con dimensiones insuficientes para permitir el correcto desarrollo de las raíces. Según la formación, esta falta de espacio compromete la salud de los ejemplares actuales y puede provocar que, dentro de unos años, se repitan los mismos problemas que ahora se pretende resolver, como el levantamiento del pavimento o el deterioro de las aceras.

Martí: "Es un error"

“Es un error repetir las mismas actuaciones que han provocado los problemas actuales. Si no se dota a los árboles del espacio necesario, dentro de unos años volveremos a encontrarnos con aceras deterioradas y árboles debilitados, asumiendo de nuevo un coste económico que podría evitarse con una mejor planificación”, ha añadido Martí.

La denuncia llega en un contexto de creciente preocupación por el papel del arbolado urbano frente a las altas temperaturas. Compromís recuerda que los árboles adultos proporcionan sombra, reducen la temperatura superficial de las calles, mejoran la calidad del aire y contribuyen al bienestar de la ciudadanía. Por ello, considera que la protección de estos ejemplares debe ser una prioridad en cualquier obra de reurbanización, más aún en zonas residenciales con fuerte presencia de vegetación como La Canyada.

“Cada árbol que se pierde es una sombra menos para nuestras calles y una ciudad más vulnerable frente al cambio climático. No podemos seguir actuando como si el verde urbano fuera un elemento secundario cuando es una de las mejores herramientas que tenemos para adaptarnos al futuro”, ha destacado el edil valencianista.

Solo por motivos de seguridad

Compromís reclama al equipo de gobierno de Paterna que las talas se limiten exclusivamente a los casos estrictamente justificados por motivos técnicos o de seguridad. También pide revisar los proyectos de reurbanización para incorporar alcorques de dimensiones adecuadas, con suficiente volumen de tierra, y avanzar hacia una política de renaturalización urbana coherente con los retos climáticos actuales.

“La mejor ciudad no es la que tiene más hormigón, sino la que sabe convivir con sus árboles. Paterna necesita más sombra, más verde y una planificación urbana pensada para las próximas generaciones. Proteger nuestro patrimonio arbóreo es proteger la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas”, ha concluido Carles Martí.