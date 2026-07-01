El convento de la Puríssima: Alaquàs ofrecerá el edificio a Gobierno, Generalitat y Diputación para crear un espacio público compartido

Una vez se materialize la adquisición de la Casa de Ejercicios Espirituales de la Puríssima por parte del Ayuntamiento de Alaquàs tras el acuerdo alcanzado con la propiedad privada de la Orden de Jesús, el alcalde Toni Saura asegura que este edificio de principios del siglo XX no debe ser usado exclusivamente por el ayuntamiento, sino que su significación histórica requiere "tejer alianzas con otras administraciones" - Gobierno central, Generalitat o diputación- para que tengan una sede o espacio una vez se decidan sus usos, según asegura el alcalde de Alaquàs, Toni Saura.

"Sus usos y destino no están todavía decididos", apostilla Saura, quien abunda en la idea de "compartir" este enorme edificio de más de 1.000 metros cuadrados construidos con tres plantas, en una parcela de 30.000 metros cuadrados. Una vez se formalice la adquisición por un valor de 3,6 millones de euros y pase a ser parte del patrimonio público local, tal como informó ayer Levante-EMV, se contactará con las diferentes administraciones para ver si están interesadas en ubicarse en el inmueble que ha vivido notables episodios históricos, sobre todo en la Guerra Civil y en el franquismo, contribuyendo también a su mantenimiento económico.

De momento, de cara a una primera inversión, el ayuntamiento ha destinado en los presupuestos de 2026 una partida de 150.000 euros para una adecuación inicial de puesta a punto de la jardinería y el mobiliario.

La historia

Durante la contienda bélica tras la sublevación de Franco, el Gobierno de la II República convirtió el edificio, entre el 7 de julio de 1937 y el 3 de julio de 1938, en un campamento de prisioneras, mayoritariamente de la alta sociedad del bando franquista. Un hecho por el que recibe el nombre de la cárcel de las «Damas de España». Entre las reclusas se encontraban la sobrina de Franco, Pilar Jaraiz; una hermana del general Queipo de Llano y familiares directas de José Antonio Primo de Rivera. Además fue sede del Estado mayor del Grupo del Ejército de la Región Central de la República, en la llamada "Posición Pekín".

Entrada a la Puríssima. / Compañía de Jesús.

Y durante el tardofranquismo, la Casa de Ejercicios Espirituales albergó reuniones clandestinas de fuerzas de izquierdas debido a que estaba aislada y era un lugar idóneo para mantener la privacidad. De hecho, en 1975 allí fue detenido un grupo de activistas antifranquistas entre los que estaban el exministro Ernest Lluch y el profesor y exconseller de Hacienda, Vicent Soler. El grupo recibió el nombre de «Els Deu d’Alaquàs», símbolo de lucha por los derechos democráticos y la libertas. En junio de 2025, cincuenta años después, el consistorio conmemoró estos hechos.

Las vivencias de Vicent Soler

Precisamente, el profesor y catedrático Soler, al ser preguntado por esta futura adquisición por parte del consistorio que preside Saura, aseguró que "me parece importantísimo" que este edificio "con tanta historia" pase a manos públicas para el disfrute tanto de los vecinos y vecinas de Alaquàs como del resto de la sociedad valenciana y española. Y es que el profesor Soler opina, al margen de lo que decida el consistorio, que sería bueno abordar "un planteamiento supraminicipal por lo que significa este edificio, por su simbología y experiencia en temas de memoria histórica".

"Alaquàs debe estar en el mapa de la memoria histórica", opina Soler, que incide en que la Puríssima podría ser "un punto de encuentro de muchas actividades de memoria histórica". El exconseller recuerda que, al margen de los aniversarios que ha celebrado en el convento para recordar la detención de los Deu d'Alaquàs, ha participado con alumnos de los institutos en visitas al edificio para revivir aquel acontecimiento que vivió en primera persona al ser detenido así como para enseñarles otros episodios de su historia, que no se ciñe solo al tardofranquismo o la transición hacia la democracia. Y rememora que diez años antes de ser arrestado, en 1965, también había acudido a la Puríssima con los escolapios para realizar ejercicios espirituales.

Y es que el fin fundacional del edificio, encargado por los jesuitas al arquitecto Manuel Peris Ferrando, figura importante del modernismo valenciano con influencias del arquitecto catalán Domènech i Montaner, fue destinarlo a casa de ejercicios espirituales acogiendo a religiosos y laicos en sesiones de oración y meditación. Alejado del casco urbano y rodeado de jardines y huertos, era el espacio idóneo para el recogimiento.

Visita del nuncio del papa

El primer acontecimiento documentado que vivió fue la visita, en abril de 1914, del nuncio del papa en España, Francesco Ragonesi. Posteriormente, con la llegada de la II República en 1931, la casa a manos del Estado al decretarse la disolución de la Compañía de Jesús y la incautación de todos sus bienes. Durante esta etapa y la Guerra Civil el edificio perdió el uso para el que fue concebido: el de estancia y formación religiosa mediante los ejercicios según la tradición de San Ignacio de Loyola. Fue durante la etapa del conflicto bélico tras el alzamiento franquista cuando albergó la cárcel de mujeres antes citada. También se documentó que allí estuvo el poeta Miguel Hernández, dentro de un programa formativo de la República para las tropas.

Acogida de refugiados ucranianos

Tras la victoria del ejército sublevado, la Puríssima recuperó su fin de casa de ejercicios espirituales. Actualmente no registra actividad, pero hace unos años, con el inicio de la invasión rusa de Ucrania el edificio volvió al primer plano de la actualidad al dar acogimiento a refugiados ucranianos, convirtiéndose en un referente humanitario por la acogida de familias desplazadas por el conflicto armado.