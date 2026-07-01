Denuncian el derribo del Motor del Pont Alt de Albal, último vestigio de la huerta urbana

La Cultural. Associació Cultural d'Albal denuncia el derribo del Motor del Pont Alt, la última edificación de estas características que estaba integrado en la trama urbana del municipio. La entidad acudió al último pleno para manifestar públicamente su "profunda preocupación e indignación" por estos hechos y exigir a las autoridades locales la actualización del Catálogo de Bienes Inmuebles Protegidos para que incorpore los elementos vinculados a la cultura agraria, hidráulica y popular del municipio, como expresó su presidente Marce Rosaleny.

Además, solicitaron que cualquier actuación urbanística futura relacionada con elementos con valor histórico, etnológico o paisajístico "sea evaluada bajo criterios de conservación, integración y participación ciudadana", y como la destrucción del motor ya no tiene remedio, expusieron que sirva para abrir un debate ciudadano urgente sobre "qué modelo de pueblo se quiere construir y qué patrimonio se desea conservar".

Desde la asociación, fundada en 2024 con el objetivo de recuperar, difundir y poner en valor el patrimonio local, la cultura popular y la memoria colectiva, se advierte que esta demolición no es un hecho aislado. "Se suma a una larga lista de pérdidas, transformaciones irreversibles y actuaciones poco sensibles con el patrimonio local de Albal que se han sucedido durante las últimas décadas", lamentan.

Un símbolo del pasado agrícola destruido

El Motor del Pont Alt, también conocido como Motor del Fondet o del Pouet, fue fundado en 1944. Formaba parte de una red de riego colectivo que en 1953 contaba con 19 motores en el municipio —como los de Santa Anna, Sant Blai, el Prado, la Foia o Benamà— , cruciales para el desarrollo agrícola local.

Imagen retrospectiva de la edificación. / La Cultural

Estas edificaciones no eran simples construcciones auxiliares. Respondían a un modelo de organización donde los pequeños propietarios agrícolas se asociaban para perforar un pozo, construir la casa-motor y distribuir el agua. Por ello, desde La Cultural recuerdan que su valor no era únicamente arquitectónico, sino fundamentalmente etnológico, social, económico y territorial.

A pesar de que el elemento no contaba con una protección patrimonial oficial específica, la asociación considera "especialmente grave" que este tipo de patrimonio continúe excluido de un Catálogo de bienes inmuebles protegidos. "La falta de protección administrativa no equivale a falta de valor patrimonial" , añadieron en su intervención en el pleno, señalando que se podrían haber buscado alternativas viables como su integración en una zona ajardinada o parque público, compatible con el desarrollo urbano.

Abandono institucional

"La destrucción del Motor del Pont Alt evidencia, una vez más, el abandono institucional que sufre el patrimonio local. La protección no puede limitarse a los grandes monumentos o edificios religiosos; las infraestructuras agrícolas, acequias, caminos y motores también explican cómo hemos vivido y organizado el territorio durante generaciones. No podemos quedarnos en silencio ante una nueva pérdida que empobrece a nuestro pueblo. La modernización de Albal no debería implicar nunca el borrado de su memoria", señalan y concluyen advirtiendo de que el municipio "no puede continuar perdiendo, pieza a pieza, los testimonios materiales de su historia".

La Cultural también critica el "silencio absoluto" de los dirigentes municipales, quienes no ofrecieron ninguna respuesta a las reivindicaciones, tras su intervención en el pleno.