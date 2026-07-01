Esperar el metro en Paiporta a más de 30 grados y sin sombra: el Ayuntamiento exige soluciones

Esperar el metro a las tres de la tarde en la estación de Paiporta con dirección Torrent puede ser todo un ejercicio de supervivencia. El andén sin ningún tipo de sombra es como un horno en las horas del día más calurosas, con el único refugio del acceso de los tornos, la sombra de las farolas o el pequeño espacio que queda protegido del sol en las escaleras.

Allí se refugiaban, la mañana de este miércoles varias mujeres, dándose aire con sus abanicos. “Esperemos que no tarde mucho en llegar el tren, porque aquí no se puede estar”, comentan a las diez y media de la mañana.

En dirección Valencia, el techo del edificio de la estación ofrece un refugio intermedio por la mañana, aunque por la tarde el sol da directo y el único rescoldo que queda es a la salida de los tornos o la zona de escaleras, como en el andén de enfrente. “Por lo menos van a poner sombra”, comenta un usuario que espera en este andén, señalando a las tres marquesinas que siguen en obras y con el perímetro vallado.

Dos usuarios esperan al sol, junto a las farolas. / José Manuel López / LEV

Una estación reconstruida

La estación de Metrovalencia de Paiporta reabrió sus puertas tras la dana en septiembre del año pasado, construida desde cero con un coste de 5,5 millones de euros y concebida como "un símbolo de resiliencia y memoria de lo ocurrido". Eso no quita que se haya convertido en una de las más calurosas de la comarca, con usuarios que esperan coger el metro a más de 30 grados y sin una sombra en la que guarecerse del calor y en invierno de la lluvia.

Moción aprobada

El Ayuntamiento de Paiporta ya ha tomado cartas en el asunto. En la última sesión plenaria, se aprobó la moción presentada por el PSPV-PSOE para instar a FGV y la Generalitat que, de forma prioritaria, instale marquesinas, elementos de sombreado u otras soluciones permanentes que garanticen espacios suficientes de protección frente al sol en ambos en ambos andenes, prestando una especial atención al andén dirección Torrent.

Los andenes de la estación de Paiporta. / Levante-EMV

También se solicita la ampliación y mejora de las zonas de espera protegidas para evitar la concentración de personas en el espacio existente tras los tornos de acceso del andén dirección Valencia durante los episodios de calor extremo.

La propuesta recoge también la reivindicación a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Recuperación Económica y Social para que ejecute las actuaciones necesarias para dotar de zonas de sombra, marquesinas u otros elementos de protección climática a la parada de autobuses interurbanos situada frente a la estación.

Paiporta reclama, además, a la misma conselleria, que se incorporen criterios de adaptación al cambio climático, confort térmico y protección frente a temperaturas extremas en todas las actuaciones de reconstrucción y construcción de infraestructuras públicas, especialmente en aquellas derivadas del proceso de recuperación tras la dana.

La parada de autobús frente a la estación, sin marquesina. / José Manuel López / LEV

Debate político

El concejal socialista, Óscar Pellicer, matizó que “no es una crítica a la reconstrucción”, de hecho, alabó la rapidez del Consell para recuperar las líneas de metro y la estación, pero puntualizó que “reconstruir, no es solo volver al punto de inicio, sino también corregir errores”. “Hemos comprobado en persona, como los usuarios esperaban el metro sin prácticamente ninguna sombra, obligados a permanecer en un reducido espacio tras los tornos de acceso, con aglomeraciones y una experiencia de uso que no es propia de una estructura moderna”, describió, “si queremos fomentar el uso del transporte público tenemos que ofrecer infraestructuras cómodas y accesibles”. “No se trata de confrontar sino mejorar y perfeccionar e instar a FGV y conselleria para que actúen lo más pronto posible. La solución es perfectamente asumible”, concluyó.

La instalación de una zona de sombra. / José Manuel López / LEV

No obstante, desde el PP advirtieron de que a pesar de “compartir plenamente el espíritu de la moción”, “llega tarde y nace desconectada de una realidad técnica”. “Ya se está trabajando en la fase dos, la de habitabilidad y el confort climático”, señaló la concejala popular Isabel Peyró, apuntillando que “es importante tener la casa barrida antes de traer una propuesta exigiendo a la conselleria marquesinas y zonas de sombra, cuando falta sombra en todo el pueblo”. Peyró sacó a la luz un informe en el que el ayuntamiento descartaba una marquesina por la escasa amplitud de la acera.

Tanto desde Vox como desde Compromís, apoyaron la moción que, como recordaron ambas formaciones, ya habían planteado anteriormente. El portavoz de Compromís, Juan Elías, remarcó que “nos parece fundamental que se incorporen medidas de adaptación a fenómenos extremos como olas de calor y aumento de temperaturas que vivimos cada año”.