La Policía Local de Paterna desmantela un almacén con miles de productos falsificados

La Policía Local de Paterna ha desmantelado esta mañana en la ciudad un almacén donde se acumulaban miles de productos presuntamente falsificados de conocidas marcas, en una intervención que supone un importante golpe contra este tipo de actividad ilícita.

En el marco de la operación, desarrollada de forma coordinada con la Policía Nacional, los agentes intervinieron numerosos artículos de marcas reconocidas que, según las primeras pesquisas, iban a ser distribuidos posteriormente. Tras la actuación, la Policía Local de Paterna ha mantenido la custodia del almacén y de la mercancía incautada, mientras que la Policía Nacional ha asumido la investigación, que continúa abierta para esclarecer el alcance de los hechos y depurar las posibles responsabilidades.

"Combatir cualquier actividad ilegal"

El Jefe de la Policía Local de Paterna, Rafael Mestre, ha subrayado que “esta actuación es fruto del trabajo de investigación, seguimiento y coordinación desarrollado por los agentes de la Policía Local y Nacional y la colaboración ciudadana. Nuestro objetivo es combatir cualquier actividad ilegal que perjudique a los consumidores, al comercio legal y a los titulares de las marcas, actuando siempre con la máxima profesionalidad y rigor”.

Por su parte, la teniente alcalde de Interior, Nuria Campos, ha destacado “la excelente labor realizada por la Policía Local de Paterna, que una vez más demuestra su capacidad para actuar con eficacia frente a actividades delictivas que afectan a la economía, al comercio y a la seguridad”.

Investigación abierta

Campos ha añadido que “seguiremos dotando a nuestra Policía Local de los recursos necesarios para que continúe desempeñando una labor fundamental en la protección de la ciudadanía y en la lucha contra cualquier actividad ilícita que pueda desarrollarse en nuestro municipio”.

La investigación sigue abierta bajo la dirección de la Policía Nacional, mientras que la mercancía intervenida ha quedado a disposición de la autoridad judicial competente para el completo esclarecimiento de los hechos.