Movilidad
Mejoras en la estación de Catarroja: Renfe invierte en accesibilidad y modernización
Las actuaciones, con un presupuesto de 112.000 euros, buscan mejorar el acceso para los viajeros y el confort de las instalaciones
La estación de Catarroja se modernizará y mejorará su accesibilidad. Renfe inicia las obras, que cuentan con un presupuesto de 112.029 euros, dentro del programa A Punto, para reforzar la funcionalidad, las facilidades de acceso y la calidad del servicio, ofreciendo a las personas viajeras un entorno más actual y confortable.
Entre las actuaciones previstas se encuentra la renovación de los accesos, la modernización de la fachada y la actualización de los espacios interiores. De este modo, en los accesos se sustituirá la acera por un pavimento nuevo y se reemplazarán los bordillos dañados para completar la renovación del itinerario peatonal. En la fachada se sanearán y pintarán los paramentos, se limpiará el voladizo de hormigón de la marquesina y se lijará y pintarán los pilares metálicos. En la ampliación del edificio se realizará una limpieza profunda del aplacado de piedra para recuperar su tonalidad.
En el interior, el vestíbulo contará con un nuevo techo y se acometerá una reforma de los aseos para mejorar el control y la accesibilidad, siendo accesibles desde el andén y garantizando su uso exclusivo por parte de los viajeros. Además, se instalará una puerta que delimite la zona de los aseos e impedirá el paso erróneo de los viajeros.
Con estas mejoras, la estación dispondrá de accesos más seguros, una imagen exterior renovada y espacios interiores más accesibles y acordes con las necesidades actuales de los usuarios. La estación de Catarroja pertenece a las líneas C1 y C2 de Cercanías del Núcleo de València. Por ella pasan cada día 159 trenes y 5.700 viajeros.
Esta actuación llega, después de que en el mes de marzo, se repararan los ascensores, tras un año y cuatro meses inutilizados por la dana, permitiendo a los usuarios salvar las escaleras y acceder con mayor facilidad a las instalaciones.
3,2 millones para 15 estaciones de Cercanías de València
En el ámbito nacional, la inversión total prevista para este plan, que se desarrollará en 110 estaciones durante 18 meses, entre 2026 y 2027, es de 24,8 millones de euros. En València cuenta con una inversión total de 3,2 millones de euros para obras rápidas en 15 estaciones del núcleo de Cercanías de València. El coste de cada actuación oscilará entre los 100.000 y los 500.000 euros.
Mejoras visibles a corto plazo
El plan A Punto identifica, prioriza y programa intervenciones que generen mejoras significativas en el corto plazo y un alto retorno en la percepción sobre la calidad del servicio por parte de las personas usuarias. El resultado de estas actuaciones es un aumento de los estándares de calidad, y una mejora de la accesibilidad y confort de las estaciones.
Para la valoración, elección y priorización de las actuaciones a realizar, se tiene en cuenta el impacto en viajeros beneficiados, el nivel de urgencia, la complejidad técnica de los trabajos y la duración de estos, así como la posibilidad de ejecución estandarizada en varias estaciones.
Entre las tipologías de actuación que recoge el plan A Punto se encuentran la mejora de la imagen exterior de la estación, de vestíbulos (paramentos verticales, pavimentación, iluminación…), marquesinas en andenes, mejora de aparcamientos, estacionamiento de bicicletas, encaminamientos pododáctiles, entre otras.
Renfe ha diseñado un logo/marca, con el fin de que el usuario identifique los proyectos de obra de mejora en las instalaciones de Renfe y sepa que en esa zona se están poniendo las cosas “a punto”.
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