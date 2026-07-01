Música y una ofrenda floral, así será el homenaje a las víctimas del metro en Torrent por el 20 aniversario

Torrent no olvida. Cuando se cumplen 20 años del accidente de metro que sesgó la vida de 43 personas, la capital de l'Horta Sud, el municipio que más número de víctimas registró, ha organizado un acto para recordar la tragedia y homenajear a los fallecidos, los heridos y sus familias. Este evento responde a la declaración institucional aprobado por unanimidad por el pleno, para mantener vivo el recuerdo de una de las tragedias más dolorosas de la historia reciente de la Comunitat Valenciana.

El homenaje será el 3 de julio, coincidiendo con la fatídica fecha de hace dos décadas, a las 12:40 horas en el monumento dedicado a las víctimas del accidente, situado en la rotonda de Pare Méndez, frente a la plaza de la Unión Musical.

El accidente ocurrido el 3 de julio de 2006 costó la vida a 43 personas y dejó 47 heridas. Veinte años después, Torrent volverá a reunirse para rendir homenaje a las víctimas y expresar su respeto, cercanía y reconocimiento a todas las familias afectadas.

El cartel anunciador del acto. / A. T.

Tres minutos de silencio y una ofrenda floral

La conmemoración se iniciará con la interpretación de música de cuerda. A las 13:03 horas se guardarán tres minutos de silencio en memoria de las personas fallecidas y en reconocimiento a las personas heridas y a sus familias. A continuación, el secretario del ayuntamiento dará lectura a la declaración institucional aprobada por unanimidad por la corporación municipal, un texto que reafirma el compromiso de Torrent con la memoria, la verdad, la justicia, la reparación y la dignidad de las víctimas.

Posteriormente, agentes de la Policía Local depositarán una ofrenda floral ante el monumento, acompañados por la alcaldesa de Torrent y los portavoces de los grupos municipales. El homenaje concluirá con la interpretación de una última pieza musical.

Torrent mantiene vivo el recuerdo

La declaración institucional pone en valor la dignidad, la entereza y la perseverancia mostradas durante estas dos décadas por las familias de las víctimas, así como la solidaridad, la cercanía y el acompañamiento ofrecidos por la ciudadanía de Torrent desde el primer momento.

Con este acto, el ayuntamiento reafirma su responsabilidad institucional de preservar la memoria de las víctimas y transmitirla a las generaciones futuras, manteniendo vivo el recuerdo de unos hechos que dejaron una profunda huella en toda la ciudad.