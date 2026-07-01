Parque Albán se transforma en el nuevo Centro Comercial Burjassot

Parque Albán inicia una nueva etapa bajo la denominación de Centro Comercial Burjassot, un cambio de nombre e imagen con el que el espacio refuerza su vinculación con el municipio y su carácter de centro comercial de proximidad.

Tras 25 años de trayectoria, la nueva identidad sitúa a Burjassot en el centro de su imagen y busca facilitar que vecinos, vecinas y visitantes reconozcan este espacio comercial como un lugar cómodo, cercano y pensado para el día a día.

«Estrenamos nombre y abrimos una nueva etapa. Lo que no cambia es nuestro propósito: estar al lado de las familias y seguir siendo su sitio de confianza para el día a día», señala Alfonso Abad, Presidente de la Comunidad de Propietarios y Operadores del Centro Comercial Burjassot.

Premios

Para celebrar esta nueva etapa, del 22 de junio al 20 de julio el Centro Comercial Burjassot ha ofrecido ofertas especiales y sorteos con más de 1.000 euros en premios. Toda la información sobre la campaña puede consultarse en su página web.

Ubicación estratégica

El centro reúne diez operadores que permiten cubrir necesidades cotidianas en una sola visita y cuenta, además, con una ubicación estratégica en el área metropolitana junto al corredor norte y la autovía CV-35, con acceso tanto en vehículo privado como en transporte público desde la estación de El Empalme.