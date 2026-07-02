Aldaia estrena su nueva Biblioteca Municipal con un llenazo en los Premis d’Estudis Locals

Aldaia ya ha iniciado la actividad social en su nueva Biblioteca Municipal, una de las infraestructuras culturales más esperadas por la ciudadanía. El nuevo edificio, situado en la calle Mayor y construido sobre la base del antiguo colegio Mariano Benlliure, inició su actividad pública con un acto de fuerte carga cultural: la entrega del XVII Premi d’Estudis Locals d’Aldaia, que llenó por completo el salón de actos del nuevo espacio cultural.

La elección del Premi d’Estudis Locals como primer gran acto no fue casual. La nueva biblioteca nace con vocación de ser mucho más que un lugar de consulta o préstamo de libros: quiere convertirse en un punto de encuentro para la memoria, la investigación, la cultura y la vida social de Aldaia. El estreno reunió a numerosos vecinos y vecinas en una jornada que vinculó el futuro cultural del municipio con la recuperación de su historia local.

El traslado desde la antigua biblioteca de la plaza de la Cultura supone un cambio de escala para el servicio municipal. La nueva instalación se levanta sobre una parcela de 3.371 metros cuadrados y cuenta con 2.551,77 metros cuadrados construidos, frente a los 582,82 metros cuadrados de la anterior biblioteca. La diferencia evidencia el salto de calidad y capacidad de un equipamiento reclamado durante años por usuarios, estudiantes, familias y entidades culturales.

Presentación del libro "La Cisterna d'Aldaia"

Durante el acto, Francesc Ferre, ganador de la anterior edición del certamen, presentó su libro ‘La cisterna d’Aldaia’, una investigación sobre una de las piezas patrimoniales más reconocibles del municipio. Según explicó, la cisterna —hoy situada en la entrada del Ayuntamiento— se construyó entre 1623 y 1626 como respuesta local a los problemas de salud pública provocados por la mala calidad del agua de pozos y acequias durante los meses de verano.

Wilson Ferrús, premiado en 2026

La edición de 2026 del Premi d’Estudis Locals recayó en el investigador y profesor Wilson Ferrús, con el proyecto ‘La maquinària de la repressió franquista a Aldaia. De la purga administrativa i el desmantellament educatiu a l’extermini físic (1939-1950)’. El investigador destacó la consolidación del certamen, que alcanza ya su decimoséptima edición, como muestra del compromiso de Aldaia con su propia historia y con la investigación como herramienta de memoria colectiva.

Ferrús subrayó que el trabajo que desarrollará durante el próximo año será “ingente, importante y metodológicamente complejo”, pero defendió la necesidad de devolver voz y dignidad a los vecinos y vecinas que fueron borrados de la historia oficial. Su proyecto será financiado a través del propio Premi d’Estudis Locals.

Con esta apertura, Aldaia suma un nuevo espacio de referencia para la cultura local. La biblioteca arranca su etapa con un mensaje claro: ser un equipamiento moderno y amplio, pero también un lugar conectado con la identidad del municipio, su memoria y sus vecinos.