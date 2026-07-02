Arranca el proyecto medioambiental y educativo “Los miércoles en l’Eixereta” de Burjassot

El Ayuntamiento de Burjassot, a través del espacio educativo municipal Aula Natura, acaba de estrenar el proyecto "Los miércoles en l’Eixereta" con el propósito de que la ciudadanía tenga la oportunidad de “explorar la biodiversidad” de la Pineda de José Carsí –popularmente conocida como Jardín de l’Eixereta–, "aprender a cuidar el planeta" y "participar en divertidos retos y talleres al aire libre".

En su primera cita, fue el alumnado de Aula Natura quien se encargó de guiar a los participantes en medio de esta zona verde cuya extensión es, aproximadamente, de 33.000 metros cuadrados.

Múltiples especies

Todos ellos pudieron contemplar especies de plantas como pinos blancos, lentiscos y aladiernos, entre muchas otras especies, que constituyen “un buen ejemplo de la vegetación mediterránea de tierras bajas”.

Para participar en el proyecto “Los miércoles en l’Eixereta”, que es “gratuito y abierto a todas las edades”, no es necesario solicitar cita previa. Cada sesión, elaborada por el alumnado de Aula Natura, se desarrolla desde las 17.30 hasta las 19 horas.

Como explicaron desde la organización, los menores que deseen recorrer l’Eixereta –dentro de esta nueva iniciativa municipal– deben “ir acompañados por un adulto”.

Las próximas visitas guiadas

Las próximas visitas guiadas en el parque están programadas para los miércoles 8, 15, 22 y 29 de julio.