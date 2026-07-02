LGTBI
Burjassot refuerza su compromiso contra la LGTBIQ+fobia con su adhesión a la red autonómica
La adhesión implica la instalación de señalética oficial, protocolos de actuación, formación para el personal y campañas de sensibilización para erradicar la discriminación
El Ayuntamiento de Burjassot ha aprobado su adhesión a la Red de Espacios Libres de LGTBIQ+fobia de la Generalitat Valenciana, una iniciativa que busca fomentar entornos seguros, inclusivos y respetuosos con la diversidad afectivo-sexual, de género y familiar.
La incorporación al protocolo fue ratificada durante el pleno municipal celebrado el pasado 30 de junio. La propuesta recibió el respaldo de todos los grupos políticos con representación en la corporación, salvo Vox, que votó en contra.
Estrategia de promoción
Con esta decisión, el consistorio da un paso más en su estrategia de promoción de la igualdad y la defensa de los derechos humanos, reforzando su compromiso institucional con la prevención de la LGTBIQ+fobia y la creación de espacios municipales libres de cualquier forma de discriminación.
La adhesión implica la asunción de una serie de compromisos por parte del consistorio, entre ellos la instalación de la señalética oficial del programa en lugares visibles, la implantación de protocolos de actuación frente a posibles incidentes de LGTBIQ+fobia, la formación específica del personal municipal y el desarrollo de campañas de sensibilización y educación en materia de diversidad.
Persona responsable de diversidad
Además, el protocolo contempla la designación de una persona responsable de diversidad dentro de la administración local, la incorporación de materiales informativos, la revisión de la documentación interna para garantizar el uso de un lenguaje inclusivo y la coordinación con los servicios municipales y autonómicos especializados en esta materia.
Con esta adhesión, Burjassot pasa a formar parte de la red impulsada por la Generalitat Valenciana, que reúne a administraciones e instituciones comprometidas con la promoción de la igualdad y la erradicación de la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género.
Burjassot conmemora el Día Internacional del Orgullo LGTBI con una fiesta abierta a la ciudadanía
El Ayuntamiento de Burjassot, desde la Concejalía de Diversidad Sexual, dirigida por Isabel Mª Mora, comprometido con su ciudadanía y trabajando por la igualdad en todas sus áreas, ha programado, el sábado 4 de julio, una fiesta musical y reivindicativa abierta a la ciudadanía bajo el lema, “Orgullo, los derechos se defienden con orgullo”.
El punto de encuentro será la Plaza Emilio Castelar (Ayuntamiento) a partir de las 20.00 horas momento en el que comenzará la celebración del Día Internacional del Orgullo con la lectura del manifiesto reivindicativo elaborado para la ocasión.
Tras el mismo, se sucederán las actuaciones programadas para la tarde/noche festiva, contando con las artistas Drags Bimba Vose, Layka Boss y Satanasa, que darán paso a los DJs The Merino’s y Carlota.
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