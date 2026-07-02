El consultorio auxiliar de la playa de Puçol abrirá los 365 días del año

El consultorio auxiliar de la playa de Puçol permanecerá abierto los 365 días del año, dejando de prestar servicio únicamente durante la temporada estival. Así lo ha anunciado este jueves el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, durante su visita a las instalaciones, acompañado por la alcaldesa del municipio, Paz Carceller.

La medida responde al crecimiento de la población en la zona de la playa y permitirá consolidar este centro como un consultorio permanente, reforzando la asistencia sanitaria de proximidad durante todo el año.

Durante su visita, Gómez ha señalado que "este consultorio auxiliar, que ha entrado en funcionamiento esta semana, va a permanecer abierto de forma permanente durante todo el año".

El conseller Marciano Gómez visita junto a la alcaldesa Paz Carceller el consultorio auxiliar de Puçol. / A. Puçol

Responder a la actual demanda

El conseller ha explicado que la decisión se enmarca en la política de ampliación de recursos asistenciales impulsada por la Generalitat. "En el marco de nuestra política de generar recursos y siendo sensibles al aumento de población que está teniendo la localidad de Puçol, la Conselleria ha tomado la decisión de abrir el centro todo el año, por lo que el próximo 15 de septiembre no se cerrará. De esta manera, la ampliación de recursos permitirá responder a la actual demanda asistencial del municipio", ha afirmado.

El consultorio contará con una consulta de Medicina de Familia y Comunitaria, otra de Enfermería y un espacio de descanso para el personal de la ambulancia de Transporte No Asistido (TNA), que estará disponible las 24 horas. Estas instalaciones complementarán la atención que ya presta el centro de salud de Puçol, que da cobertura a una población de más de 21.000 habitantes.

Atención más cercana y accesible

La alcaldesa de Puçol, Paz Carceller, ha valorado positivamente el anuncio y ha destacado que supone "una mejora muy importante para los vecinos y vecinas de la playa, que ven reconocida una necesidad derivada del crecimiento poblacional que ha experimentado esta zona en los últimos años".

Asimismo, ha agradecido el respaldo de la Conselleria de Sanidad y ha señalado que "contar con este servicio durante todo el año permitirá ofrecer una atención sanitaria más cercana, accesible y adaptada a la realidad de Puçol".

El conseller Marciano Gómez visita junto a la alcaldesa Paz Carceller el consultorio auxiliar de Puçol. / A. Puçol

Refuerzo sanitario durante el verano

El anuncio se enmarca en el plan de refuerzo asistencial para el periodo estival puesto en marcha por la Conselleria de Sanidad. Según ha explicado Marciano Gómez, este verano abrirán 25 consultorios auxiliares de playa en la Comunitat Valenciana para atender el incremento de población que registran las zonas turísticas entre julio y septiembre.

Además, la Generalitat reforzará otros 74 centros de Atención Primaria, entre centros de salud, consultorios y centros sanitarios integrados, con un incremento de personal para responder al aumento de la demanda asistencial.

Para ello, la Conselleria destina este año 85,2 millones al plan de verano, 2,7 millones más que en 2025 y cerca de 13 millones más que en 2023. "La Conselleria ha realizado este año el mayor esfuerzo inversor y ha destinado un presupuesto de 85,2 millones de euros, 2,7 millones más que el año pasado y 13 millones más que en 2023, que nos permite abrir consultorios de refuerzo e incrementar las plantillas de personal", ha destacado Gómez.