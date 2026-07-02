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Casi cien personas disfrutan de un paseo nocturno por la huerta de Foios

El éxito de la iniciativa 'Passeja per l'Horta' de Foios, que reunió a casi cien personas, confirma la intención de repetirla en futuras ediciones

Participantes en el paseo nocturno por la huerta de Foios, antes de partir.

Participantes en el paseo nocturno por la huerta de Foios, antes de partir. / S. R.

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Sofia Ros

Foios

La Regidoria d'Esports de Foios organizó con un rotundo éxito de participación el evento de "Passeja per l´Horta". Cerca de un centenar de personas quisieron participar, pasear y disfrutar de un paseo cuando ya casi cayó la noche por diferentes puntos de la huerta de Foios y caminos pecuarios.

El objetivo era andar, pasear, hacer deporte y, al mismo tiempo, conocer y disfrutar del bienestar que ofrece la huerta de la comarca.

El ayuntamiento puso de punto de encuentro la misma Albereda, desde donde se partió la marcha a las 21:30 horas. Se repartieron camisetas reflectantes a los participantes.

Caminata nocturna por la huerta de Foios.

Caminata nocturna por la huerta de Foios. / S. R.

Las recomendaciones eran llevar linterna, agua, ropa y calzado cómodo. El evento, para sorpresa de la organización, resultó contar con una participación muy alta.

Jornada saludable

Y fue para muchos "una oportunidad para disfrutar de nuestro entorno y compartir una jornada saludable por nuestro municipio y su huerta", señalaron.

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Una actividad que debido al éxito se repetirá en nuevas ediciones.

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