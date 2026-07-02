Medioambiente
Casi cien personas disfrutan de un paseo nocturno por la huerta de Foios
El éxito de la iniciativa 'Passeja per l'Horta' de Foios, que reunió a casi cien personas, confirma la intención de repetirla en futuras ediciones
Sofia Ros
La Regidoria d'Esports de Foios organizó con un rotundo éxito de participación el evento de "Passeja per l´Horta". Cerca de un centenar de personas quisieron participar, pasear y disfrutar de un paseo cuando ya casi cayó la noche por diferentes puntos de la huerta de Foios y caminos pecuarios.
El objetivo era andar, pasear, hacer deporte y, al mismo tiempo, conocer y disfrutar del bienestar que ofrece la huerta de la comarca.
El ayuntamiento puso de punto de encuentro la misma Albereda, desde donde se partió la marcha a las 21:30 horas. Se repartieron camisetas reflectantes a los participantes.
Las recomendaciones eran llevar linterna, agua, ropa y calzado cómodo. El evento, para sorpresa de la organización, resultó contar con una participación muy alta.
Jornada saludable
Y fue para muchos "una oportunidad para disfrutar de nuestro entorno y compartir una jornada saludable por nuestro municipio y su huerta", señalaron.
Una actividad que debido al éxito se repetirá en nuevas ediciones.
Suscríbete para seguir leyendo
- Desalojadas 30 personas en la Universitat Politècnica por un incendio
- La Comunitat Valenciana estrena nuevo parque acuático este verano
- Las seis nuevas banderas negras del litoral valenciano: estas son las playas y espacios naturales señalados
- Rod Stewart convierte el Roig Arena en el pub más grande de València
- Paco Roig, Pedro Cortés, Juan Bautista Soler, Intercity, azulejeros de Castelló... los mayores morosos a Hacienda en la Comunitat Valenciana
- El pueblo menos habitado de Valencia 'se abre al mundo' con un nuevo mirador y dos viviendas para alquiler social
- Se lleva sin permiso a su bebé del Port de Sagunt y acaba detenido en Huesca
- Los destinos de la Comunitat Valenciana del Imserso 26-27: dónde se puede viajar y precios