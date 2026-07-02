Casi cien personas disfrutan de un paseo nocturno por la huerta de Foios

La Regidoria d'Esports de Foios organizó con un rotundo éxito de participación el evento de "Passeja per l´Horta". Cerca de un centenar de personas quisieron participar, pasear y disfrutar de un paseo cuando ya casi cayó la noche por diferentes puntos de la huerta de Foios y caminos pecuarios.

El objetivo era andar, pasear, hacer deporte y, al mismo tiempo, conocer y disfrutar del bienestar que ofrece la huerta de la comarca.

El ayuntamiento puso de punto de encuentro la misma Albereda, desde donde se partió la marcha a las 21:30 horas. Se repartieron camisetas reflectantes a los participantes.

Caminata nocturna por la huerta de Foios. / S. R.

Las recomendaciones eran llevar linterna, agua, ropa y calzado cómodo. El evento, para sorpresa de la organización, resultó contar con una participación muy alta.

Jornada saludable

Y fue para muchos "una oportunidad para disfrutar de nuestro entorno y compartir una jornada saludable por nuestro municipio y su huerta", señalaron.

Una actividad que debido al éxito se repetirá en nuevas ediciones.