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Mundial 2026

Foios se vuelca con Ferran Torres en el España-Austria con una pantalla gigante

Los vecinos de Foios podrán animar a la selección española y a su paisano Ferran Torres desde la Plaza del Pueblo en un evento organizado por el consistorio

Ferran Torres celebra un gol durante el partido amistoso internacional de fútbol disputado entre España e Irak, previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el estadio Riazor.

Ferran Torres celebra un gol durante el partido amistoso internacional de fútbol disputado entre España e Irak, previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el estadio Riazor. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

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Laura Florentino

Laura Florentino

Foios

Foios vivirá este jueves una noche de fútbol con sabor local. El ayuntamiento instalará una pantalla LED gigante en la Plaza del Pueblo para que vecinos y visitantes puedan seguir en directo el encuentro que enfrentará a la selección española contra Austria, a partir de las 21:00 horas.

La iniciativa busca reunir a la afición en un ambiente festivo para animar a España, aunque en el municipio habrá un protagonista muy especial: Ferran Torres. El delantero de la selección española, natural de Foios, volverá a ser uno de los grandes focos de atención para sus vecinos, que tendrán la oportunidad de apoyarle desde su localidad.

Bajo el lema "¡Esta noche, todos y todas con España (y con Ferran Torres)!", el consistorio ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para disfrutar del partido en compañía de familiares y amigos, creando un ambiente de apoyo a la selección y, especialmente, al futbolista de Foios.

En la Plaza del Pueblo

La pantalla gigante se instalará en la Plaza del Pueblo, donde se espera una importante asistencia de aficionados para seguir un encuentro que volverá a convertir al municipio en un punto de encuentro para respaldar a uno de sus vecinos más ilustres en el panorama deportivo.

Con esta iniciativa, Foios vuelve a mostrar su orgullo por Ferran Torres, uno de los referentes deportivos de la localidad y habitual en las convocatorias de la selección española, invitando a la ciudadanía a vivir el partido de forma colectiva y a animar tanto a España como al jugador.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente afronta un nuevo compromiso en las eliminatorias tras superar con éxito la fase anterior. España llega al encuentro después de imponerse a Uruguay gracias a un tanto de Álex Baena, un triunfo que permitió al combinado nacional continuar su camino en el torneo.

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Siguiente ronda

Si logra superar a Austria, España se enfrentará en la siguiente ronda al vencedor del cruce entre Portugal y Ghana o Croacia. Más adelante, en unos hipotéticos cuartos de final, el cuadro podría deparar enfrentamientos frente a Estados Unidos, Bosnia, Bélgica o Corea del Sur.

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