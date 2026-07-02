Paiporta prueba nuevos sistemas de megafonía de emergencia para reforzar los avisos a la población

El Ayuntamiento de Paiporta ha realizado una nueva prueba técnica de un sistema de megafonía para emergencias dentro del proceso de evaluación de distintas tecnologías que permitan reforzar los mecanismos municipales de aviso a la población.

La jornada reunió a representantes de ayuntamientos de l’Horta Sud, responsables y agentes de policías locales, miembros de los servicios de emergencias y asociaciones de víctimas que forman parte de la Comisión de Emergencias de la Mancomunitat de l’Horta Sud. El encuentro sirvió para conocer de primera mano soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo y fomentar el intercambio de experiencias entre administraciones.

El alcalde de Paiporta, Vicent Císcar, subrayó la importancia de este trabajo conjunto y destacó que "resulta fundamental que los ayuntamientos trabajemos de manera coordinada, compartamos conocimiento y aprendamos unos de otros para ofrecer una respuesta cada vez más eficaz y segura a la ciudadanía".

El Ayuntamiento de Paiporta llevando a cabo una nueva prueba de un sistema de megafonía para emergencias. / A. Paiporta

Tecnología de largo alcance

Durante la demostración se ensayó un sistema de altavoces de largo alcance capaz de emitir mensajes de voz con gran nitidez a cientos de metros de distancia. Se trata de una tecnología utilizada internacionalmente en el ámbito de la protección civil y la gestión de emergencias, con aplicaciones en sistemas de alerta temprana frente a terremotos en Japón y en avisos por riesgo de tsunami.

Las pruebas permitieron comprobar tanto el alcance como la calidad acústica del sistema, cuya posible implantación definitiva dependerá de la evaluación de otras alternativas que el Ayuntamiento continúa analizando.

El concejal de Emergencias, Miguel Ángel Ortiz, destacó que "después de lo que hemos vivido, es imprescindible seguir trabajando en todos los ámbitos posibles para reforzar la prevención y la capacidad de respuesta ante cualquier emergencia. Cada prueba, cada simulación y cada herramienta que analizamos nos permite estar mejor preparados y ofrecer más garantías a la ciudadaní".

Por su parte, el concejal de Modernización, Juan Elías López, explicó que "el ayuntamiento está estudiando diferentes sistemas para que la decisión final responda a criterios técnicos y a las necesidades reales de Paiporta. Estamos buscando soluciones contrastadas, desarrolladas por empresas con una trayectoria acreditada en el ámbito de las emergencias, porque queremos implantar un sistema que garantice la máxima cobertura, fiabilidad y eficacia en cualquier situación".

Esta nueva demostración forma parte de las actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento de Paiporta para incorporar nuevas herramientas que refuercen los planes municipales de emergencia y mejoren los sistemas de información y alerta dirigidos a la ciudadanía.