Educación
Paterna abre todo el verano el Centro de Estudios Arcoíris para universitarios y opositores
Permanecerá abierto hasta el 28 de agosto, en horario ininterrumpido de 9:00 a 20:00 horas, para facilitar el estudio de universitarios y opositores durante el verano
El Ayuntamiento de Paterna vuelve a abrir durante los meses de verano el Centro de Estudios Arcoíris para facilitar a universitarios y opositores la preparación de exámenes y procesos selectivos.
El centro permanecerá abierto todos los días, desde el pasado 29 de junio hasta el 28 de agosto, en horario ininterrumpido de 9:00 a 20:00 horas, consolidándose como un recurso municipal cada vez más demandado durante esta época del año.
Esta ampliación estival del servicio se pone en marcha por cuarto año consecutivo, impulsada por la buena acogida de esta iniciativa y el aumento progresivo del número de usuarios que eligen las instalaciones municipales para preparar oposiciones y exámenes universitarios en un entorno adecuado, accesible y climatizado.
"Seguir ofreciendo espacios públicos de calidad"
El concejal de Bibliotecas y Museos, Julio Fernández, ha destacado que "cada verano son más las personas que confían en la sala de estudio Arcoíris para preparar sus oposiciones y exámenes universitarios. Desde el Ayuntamiento queremos seguir ofreciendo espacios públicos de calidad que favorezcan la igualdad de oportunidades y ayuden a los estudiantes a alcanzar sus objetivos".
Asimismo, Fernández ha recordado que la sala registró 2.813 usuarios el pasado verano, reflejo de la creciente demanda de este servicio.
La red de bibliotecas
La red de bibliotecas municipales también adapta su funcionamiento durante el verano. Las bibliotecas La Cova Gran y La Canyada abren de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, desde el 1 de julio hasta el 28 de agosto, mientras que las agencias de lectura de La Coma y Terramelar prestan servicio durante el mes de julio.
Por su parte, el centro de estudios de Campamento abre de lunes a viernes en horario de mañana, de 9:00 a 14:00 horas. Estos tres espacios permanecerán cerrados del 3 de agosto al 4 de septiembre y reanudarán su actividad el 7 de septiembre.
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