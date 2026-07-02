La Piscina Parc Vedat de Torrent abre el verano con récord de asistencia: más de 1.000 personas en el primer día

La Piscina Municipal Parc Vedat abrió este miércoles, 1 de julio, sus puertas para dar comienzo a la temporada de verano 2026, estrenando sus instalaciones con una excelente acogida por parte de la ciudadanía. Un total de 1.001 personas disfrutaron de la jornada inaugural, confirmando una vez más que se trata de una de las instalaciones municipales más demandadas durante los meses estivales.

La inauguración contó con la presencia de la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, y de la concejal de Deportes, M.ª Ángeles Lerma, quienes acompañaron a los primeros usuarios en esta apertura y comprobaron de primera mano las importantes mejoras realizadas en la instalación para esta nueva temporada.

Hasta el 31 de agosto

La Piscina Parc Vedat permanecerá abierta hasta el próximo 31 de agosto, ofreciendo a vecinos y visitantes un espacio de ocio, deporte y convivencia durante todo el verano.

Entre las principales actuaciones llevadas a cabo destaca la renovación integral de los puentes del parque acuático, sustituyendo las antiguas estructuras de madera por nuevos puentes metálicos especialmente tratados para instalaciones acuáticas. Esta mejora incrementa notablemente la seguridad y la durabilidad de los elementos de juego.

Poda del arbolado

Asimismo, se ha realizado una importante actuación sobre el arbolado de la instalación, con una poda general que no se llevaba a cabo desde hacía años. Además, se han retirado 13 ejemplares que presentaban problemas estructurales o de seguridad, mejorando así las condiciones del recinto y reduciendo riesgos ante episodios meteorológicos adversos.

Otra de las mejoras clave ha sido la renovación completa del sistema de filtración del vaso principal. Se han sustituido bombas y filtros por equipos más modernos y eficientes, lo que permitirá optimizar el tratamiento del agua y garantizar una mayor calidad durante toda la temporada.

La alcaldesa, Amparo Folgado, destacó la importancia de seguir invirtiendo en instalaciones municipales que mejoren la calidad de vida de los vecinos. “Seguimos trabajando para que Torrent cuente con espacios públicos de calidad, modernos y seguros. La Piscina Parc Vedat es uno de los puntos de encuentro más importantes del verano para muchas familias, y por eso era fundamental realizar estas mejoras. La asistencia de 1.001 personas en esta jornada inaugural demuestra el gran valor que tiene esta instalación para nuestros vecinos”.

Por su parte, la concejal de Deportes, Ángeles Lerma, subrayó el esfuerzo realizado para que la instalación presentara su mejor versión en esta nueva temporada. “Desde el Ayuntamiento y la Fundación Deportiva Municipal hemos trabajado intensamente para que la Piscina Parc Vedat abra con unas instalaciones renovadas, más seguras y preparadas para ofrecer el mejor servicio posible a todos los usuarios”.

El horario

La piscina mantendrá su horario habitual de apertura de martes a domingo de 11:00 a 19:00 horas, ampliando hasta las 19:30 horas los sábados, domingos y festivos. Los lunes permanecerá cerrada.

Además, como en temporadas anteriores, se mantiene el servicio gratuito del Bus Piscina Vedat (Línea 4), que conectará distintos barrios de la ciudad con la instalación, facilitando el acceso de los usuarios y promoviendo una movilidad más sostenible.

Con esta apertura, el Ayuntamiento de Torrent reafirma su compromiso con la mejora continua de las instalaciones municipales, apostando por espacios seguros, accesibles y de calidad para el disfrute de toda la ciudadanía.