Prohibido el baño en la playa de Massamagrell por contaminación residual

La playa de Massamagrell permanece cerrada al baño este jueves después de que el ayuntamiento comunicara este miércoles, 1 de julio, a las 9:46 horas, la prohibición temporal del baño por los "altos valores de contaminación residual" detectado en los análisis de calidad del agua. Hasta el momento, el consistorio no ha emitido ninguna actualización que modifique esta situación, por lo que la restricción continúa vigente.

Según informó el ayuntamiento, la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental notificó el cierre temporal tras recibir los resultados de los análisis realizados dentro del Programa de Control de la Calidad de las Aguas de Baño.

Como consecuencia, y siguiendo las indicaciones de la Generalitat, el baño queda prohibido hasta que nuevos análisis confirmen que el agua vuelve a reunir las condiciones sanitarias necesarias para su uso.

Desde el consistorio señalaron que informarán de cualquier novedad a través de sus canales oficiales una vez se disponga de los resultados de las próximas analíticas.

Mientras no se produzca una nueva comunicación oficial que levante la restricción, la playa de Massamagrell seguirá cerrada al baño y se recomienda a la ciudadanía respetar la señalización instalada para garantizar la seguridad de los usuarios.