Quart de Poblet se adelanta con un pacto social pionero contra el abuso de las pantallas

El Pleno del Ayuntamiento de Quart de Poblet ha aprobado, por unanimidad, la puesta en marcha del pacto social por el buen uso de las pantallas (PASOTIQ), una iniciativa pionera que sitúa a Quart de Poblet como referente en España en impulsar propuestas concretas que faciliten una relación positiva y saludable entre la ciudadanía y estos dispositivos.

La sesión plenaria ha dado luz verde a la iniciativa, liderada por el Área de Educación con el acompañamiento de la Unidad de Prevención Comunitaria de las Adicciones (UPCA), con el fin de que se convierta en un compromiso transversal de todo el Ayuntamiento, así como de los distintos colectivos y asociaciones del municipio.

Se trata de un pacto que nace desde la ciudadanía ante la preocupación social por la relación con las nuevas tecnologías, que permite a cualquier entidad, asociación, centro educativo y áreas sociales adherirse para trabajar conjuntamente en el buen uso de los dispositivos digitales.

Sensibilización de las familias

La alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, recuerda que la importancia del pacto no se centra únicamente en el ámbito escolar, sino que “nace de una sensibilización de las familias por cómo se utilizan las herramientas tecnológicas”. En este sentido, ha subrayado que el objetivo no es rechazar la tecnología, sino "aprender a convivir con ella y utilizarla de forma responsable", poniendo en valor el compromiso conjunto de la sociedad para minimizar los posibles riesgos y fomentar un uso saludable de los dispositivos digitales.

El Pleno municipal aprueba por unanimidad el PASOTIQ. / Levante-EMV

Por su parte, la concejala de Educación, Consue Campos, ha señalado que se trata de "un pacto muy trabajado”, y es el resultado de un “amplio proceso participativo en el que han intervenido más de diez grupos de discusión”, y que contempla diversas campañas de sensibilización para promover un uso responsable de la tecnología.

Diseño con distintos agentes sociales

El PASOTIQ se ha diseñado mediante una dinámica común para abordar diferentes escenarios donde se detectan situaciones de conflicto vinculadas al uso de pantallas. Una acción que ha trabajado en reuniones con distintos agentes como madres y padres, la Comisión de Absentismo Municipal, personal del centro de salud de Quart de Poblet y personal técnico municipal de distintas áreas como Igualdad, Comercio, Deportes, Participación, Juventud, Infancia, CMIA, Personas Mayores, Comunicación y la Policía Local. Para cada escenario estudiado se identifican los actores implicados, los riesgos, las oportunidades, propuestas formativas y alternativas.

Tras la aprobación en el Pleno municipal, con el apoyo de todos los grupos políticos, desde el Ayuntamiento de Quart de Poblet se trabaja para presentar el Pacto social a la ciudadanía el próximo mes de septiembre, así como la puesta en marcha de una página web que acoja todas las campañas y acciones impulsadas a través de áreas municipales como Educación, Juventud, Deportes o Comercio, entre otras.