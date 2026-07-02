Estas son las calles de Torrent afectadas por las obras de asfaltado en julio

El Ayuntamiento de Torrent ha puesto en marcha un nuevo plan de asfaltado en distintos barrios del municipio, con actuaciones durante el mes de julio para renovar el firme de varias calles y mejorar la seguridad vial. Los trabajos se han programado coincidiendo con el periodo vacacional y el final del curso escolar, con el objetivo de reducir las molestias a vecinos, conductores y peatones.

Durante esta primera fase ya han comenzado las labores de fresado, el paso previo a la colocación del nuevo pavimento asfáltico. Las obras afectan a calles de El Molí, El Vedat, Monte-Real y otras zonas del término municipal, por lo que el Ayuntamiento recomienda prestar atención a la señalización provisional, posibles cortes de tráfico y restricciones puntuales de aparcamiento.

Calles afectadas

Entre las vías donde ya se trabaja o está previsto actuar figuran:

Calle Pintor Renau , en el tramo entre Azorín y San Valeriano .

, en el tramo entre . Calle Granerers , en el barrio de El Molí .

, en el barrio de . Calle San Ernesto , en El Molí .

, en . Calle 9 d’Octubre , en El Molí .

, en . Calle Campoamor , en El Molí .

, en . Calle del Salze , en la urbanización Monte-Real .

, en la urbanización . Calle Garellano , en El Vedat .

, en . Calle Juan Pablo II , en El Vedat .

, en . Calle Pintor Pedro Cámara , en El Vedat .

, en . Un tramo de Camí Reial .

. El camino situado junto a la A-7 .

. Un camino en Calicanto .

. Calle Padre Méndez, en el tramo comprendido entre Caja de Ahorros y el CEIP Sant Pasqual.

El plan continuará durante las próximas semanas en otros puntos de Torrent. Entre las próximas actuaciones, el consistorio incluye una arteria principal del Xenillet, una zona afectada por la dana y que está siendo reconstruida de forma integral.

Mejoras en aceras, jardines y arbolado

El asfaltado no se ejecuta de forma aislada. En la calle Pintor Renau, junto a San Valeriano, el Ayuntamiento está coordinando la renovación del firme con la mejora de la jardinería y del arbolado. En este entorno ya ha comenzado la plantación de naranjos amargos, la especie elegida por los vecinos de San Valeriano y Germanies tras la retirada de las antiguas palmeras.

Fresado previo al asfaltado. / A. T.

En el Vedat, la intervención en la calle Garellano permitirá completar las mejoras realizadas en los últimos meses, donde se han reconstruido y ampliado aceras en varias calles para reforzar la accesibilidad y la seguridad peatonal.

Aprovechar el verano para causar menos molestias

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha defendido que estas obras forman parte de una planificación para renovar infraestructuras urbanas y mejorar la movilidad en los barrios. "Seguimos aprovechando los meses de verano para ejecutar actuaciones que mejoran el día a día de nuestros vecinos ocasionando las menores molestias posibles. El asfaltado de estas calles responde a nuestro compromiso de mantener la ciudad en las mejores condiciones, mejorando la seguridad, la movilidad y la imagen de nuestros barrios", ha asegurado.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, José Francisco Gozalvo, ha explicado que el fresado previo busca garantizar un acabado de mayor calidad y durabilidad antes de extender el nuevo pavimento. El edil ha añadido que "desde el área de Urbanismo seguimos trabajando para coordinar las diferentes actuaciones que se ejecutan en la ciudad, de manera que las mejoras sean integrales y se optimicen los recursos municipales, renovando tanto la calzada como el entorno urbano cuando es posible".