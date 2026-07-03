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Terremoto en Venezuela

Alfafar activa un programa municipal de respuesta psicosocial ante la emergencia en Venezuela

Este recurso extraordinario tiene como objetivo ofrecer una atención integral a la población venezolana

El alcalde, Juan R. Adsuara, y la concejala, Fina Carreño, con representantes venezolanos.

El alcalde, Juan R. Adsuara, y la concejala, Fina Carreño, con representantes venezolanos. / A. A.

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Redacción Levante-EMV

Alfafar

El Ayuntamiento de Alfafar, a través del Servicio Municipal PANGEA y en coordinación con el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, ha puesto en marcha un programa municipal de respuesta psicosocial dirigido a las personas residentes en el municipio afectadas por la situación de emergencia que atraviesa Venezuela.

Este recurso extraordinario tiene como objetivo ofrecer una atención integral a la población venezolana que pueda estar viviendo momentos de incertidumbre, angustia o dificultades derivadas de la crisis, poniendo a su disposición diferentes herramientas de apoyo emocional, social y administrativo.

El programa contempla atención psicológica individual y familiar, orientación social personalizada, acompañamiento en procesos de reunificación familiar, creación de grupos de apoyo emocional y derivación a recursos especializados en función de cada caso. Además, se trabajará desde un enfoque cercano y personalizado para atender las necesidades concretas de cada persona o familia.

Acompañamiento

La concejala de Servicios Sociales, Fina Carreño, ha destacado que este programa nace para ofrecer un espacio de escucha, apoyo y acompañamiento a quienes están sufriendo las consecuencias emocionales y sociales de una situación tan compleja como la que vive Venezuela: “Desde el área de Servicios Sociales entendemos que es fundamental estar al lado de las personas, reforzando la atención emocional y social cuando más se necesita”, ha añadido Carreño.

Por su parte, el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha señalado que la solidaridad y el compromiso social forman parte de la esencia de Alfafar: “Por ello ponemos todos los recursos posibles al servicio de nuestros vecinos y vecinas en momentos especialmente difíciles”. El alcalde ha subrayado además que este programa es una muestra de que la administración local debe ser cercana, humana y capaz de responder con rapidez ante las necesidades reales de la ciudadanía.

Servicio y ubicación

El servicio se prestará desde el Centro Municipal Tauleta, ubicado en la calle Tauleta, 38, a través del Servicio Municipal PANGEA, y estará disponible para aquellas personas que necesiten apoyo, orientación o información. Para acceder, se han habilitado los teléfonos 96 318 24 36 y 96 318 21 26.

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Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Alfafar refuerza su compromiso con la inclusión, la atención a la diversidad y el bienestar emocional de la ciudadanía, situando a las personas en el centro de la acción municipal.

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