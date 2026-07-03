Beatriz y Rosa Garrote recibirán el premio Grans Dones de Torrent 2027 por su lucha por las víctimas del metro

La asociación feminista Un Torrent de Donesha decidido, por acuerdo unánime de su junta directiva, distinguir la trayectoria, el compromiso y la defensa de la justicia de las hermanas Beatriz y Rosa Garrote. Desde 2008, ambas han estado al frente de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio, convirtiéndose en un referente en la reivindicación de los derechos de las víctimas. Como reconocimiento a su labor, recibirán el premio extraordinario 'Grans Dones de Torrent 2027'.

“La Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio fue un ejemplo de lucha por la justicia y por la dignidad de las personas que perdieron la vida o resultaron heridas en el accidente de metro, en contraposición con un gobierno valenciano que fue negligente, nunca asumió responsabilidades y encima maltrató a este movimiento cívico”, expresa la junta directiva de Un Torrent de Dones en la jornada en la que se cumplen 20 años del accidente.

Además, “el liderazgo de las hermanas Beatriz y Rosa Garrote fue clave para conseguir, tanto el reconocimiento social a su lucha, como la reapertura del caso en el juzgado y en les Corts Valencianes, por su talante firme, comprometido y profundamente democrático, además de su fortaleza”, añade la presidenta de Un Torrent de Dones, Mariví Andreu.

Su hermana fue una de las 43 víctimas mortales

Las hermanas Garrote se involucraron la asociación de víctimas, ya que su hermana Mari Carmen Garrote fue una de las 43 personas que perdieron la vida el 3 de julio de 2006 y su sobrina Violeta Rius resultó gravamente herida. Posteriormente ejercieron la máxima representación, lo que las convirtió en portavoces de las familias afectadas en una de las mayores tragedias que ha golpeado la ciudad de Torrent, además de ser uno de los accidentes ferroviarios más graves de Europa. En concreto, Beatriz Garrote fue presidenta en 2008 y Rosa la sustituyó en 2015 y todavía se mantiene en el cargo.

Una vez hubo una sentencia y se cerró la comisión de investigación parlamentaria, la asociación dejó su actividad pública. No obstante, ha vuelto a reaparecer desde 2024 para apoyar a las asociaciones de víctimas de la dana, “que también sufren el maltrato y el menosprecio del Consell, entre otros paralelismos que tienen ambos casos, como la negligencia”, manifiesta la junta directiva de la entidad feminista.

Beatriz y Rosa Garrote recibirán el título de Grans Dones de Torrent 2027 en modalidad extraordinaria, que se entregará en marzo del año que viene, junto al resto de reconocimientos ordinarios.

Un año de trayectoria

Un Torrent de dones nació en julio de 2025 por parte de un grupo de mujeres feministas que viven o trabajan en la ciudad y que pretenden configurar un espacio de encuentro, reflexión, debate e incluso formación en materia de género.

Su primera acción fue la vigilia contra la violencia machista, que se celebró en la plaza Moralets. Después de haber realizado diversas conferencias sobre violencia machista, historia en clave de género o mujeres científicas, Un Torrent de Dones trabajó intensamente para sacar a la luz la historia de Trinidad Garrigues Ortí, la torrentina fusilada por el franquismo. Recientemente, la asociación cerró el curso con un almuerzo feminista para cerca de 100 personas.