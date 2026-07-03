Burjassot instalará nuevas zonas de sombra y fuentes de agua fría en parques para combatir las olas de calor

Burjassot seguirá ampliando sus espacios de sombra en plena adaptación urbana a los episodios de calor extremo. El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Servicios Municipales, ha anunciado una nueva actuación en tres zonas de juego y esparcimiento del municipio para mejorar la protección de la ciudadanía ante las altas temperaturas estivales. La intervención se ejecutará en los parques de Condesa Lluch, calle Escalante y calle Pizarro, donde se instalarán elementos tipo vela para generar sombra sobre parte de los juegos infantiles.

El objetivo es que estos espacios puedan seguir utilizándose durante los meses de más calor, especialmente por los niños y niñas, uno de los colectivos más expuestos a los efectos de las olas de calor.

La actuación contará con una inversión de 118.090,95 euros, financiada gracias a una ayuda concedida por la Diputació de València dentro de la convocatoria destinada a la prevención de catástrofes naturales, con carácter excepcional y por razones de interés público, social y económico.

Fuente con agua fría

Además de las nuevas zonas de sombra, cada uno de los tres parques incorporará una fuente de agua fría, una medida pensada para facilitar puntos de refresco y mejorar el confort térmico en el espacio público. El consistorio enmarca esta actuación en los objetivos de la Agenda 2030, al vincularla con una gestión sostenible y responsable del agua.

El proyecto también contempla una mejora de la red de emergencia contra incendios. Burjassot instalará seis nuevos hidrantes en zonas consideradas de mayor vulnerabilidad. Estas tomas de agua, conectadas a la red de abastecimiento, permiten disponer de caudal abundante en caso de emergencia.

Nuevos hidrantes

Los nuevos hidrantes se ubicarán en Virgen de los Desamparados, a la altura del número 39; Mariana Pineda, esquina con Pintor Goya; Maestro Lope, frente a la plaza Federico García Lorca; Pintor Velázquez, a la altura de los números 30 y 60; y en la plaza Sequera.

Con esta actuación, Burjassot da un nuevo paso en la adaptación de sus espacios públicos a un contexto de veranos cada vez más duros. La creación de sombra, la disponibilidad de agua y la mejora de los recursos contra incendios se han convertido en medidas clave para hacer las ciudades más habitables y seguras durante los episodios de calor extremo.