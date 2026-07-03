El comercio de Alaquàs recauda 7.000 euros para ayudar a la infancia que padece leudistrofia TUBB4A

La asociación de comerciantes de Alaquàs (CAdA) ha logrado recaudar unos 7.000 euros para apoyar la investigación dela leucodistrofia TUBBβ4A, una enfermedad minoritaria que padece la población infantil. El primer torneo Solidario de baloncesto 3x3 junto con las actividades complementarias para recoger donativos fueron un éxito.

De estemodo, el Torneo Solidario Fundación TUBBβ4A Alaquàs3x3, organizadopor CAdAjunto a Tecni Luis Pa, reunió a jugadores y jugadoras, familias, comercios, empresas, voluntariado e instituciones en una jornada que ha demostrado el enorme compromiso solidario del municipio de Alaquàs.

La jornada comenzó con una sesión de tecnificación de baloncesto 3x3 dirigida de forma totalmente altruista por Luis Pascual y el equipo de Tecni Luis Pa, adaptada a todos los participantes. Posteriormente, se disputaron los partidos entre los equipos inscritos y un mini torneo senior, en un ambiente marcado por el compañerismo, la convivencia y la solidaridad.

Miembros de CAdA en la urna con los boletos de la rifa solidaria. / Levante-EMV

El acto inaugural contó con la asistencia del alcalde de Alaquàs, Toni Saura; el edil de Deportes, Fran Evangelista; la concejala de Comercio, Sandra Conde; y la concejala de Bienestar Social, Elena Solís, quien además asistió como socia de CAdA, mostrando el respaldo institucional a esta iniciativa.

Además de la competición deportiva, otro de los grandes protagonistas de la jornada fue la rifa solidaria, posible gracias a la implicación de másde 60 comercios y empresas colaboradoras, que donaron un total de 67 regalos. La respuesta de la ciudadanía fue extraordinaria ya que se vendieron 1.850 papeletas, lo que supuso una recaudación de cerca de 5.000 euros, a los que se suman los fondos obtenidos con la inscripción de los equipos participantes.

El alcalde Saura y la edila Conde junto a la presidenta de CAdA, Susana García. / Levante-EMV

La organización entregó una medalla conmemorativa y un diploma acreditativo en reconocimiento a su participación, su deportividad y su compromiso con esta causa solidaria a todas las personas que participaron porque, en esta ocasión, el verdadero premio no era ganar un partido, sino formar parte de un proyecto capaz de unir deporte, solidaridad e investigación.

Una causa cercana

La iniciativa de apoyar la investigación de la leucodistrofia TUBBβ4A surgió porque Pau, hijo de Sandra,socia deCAdA, la padece. A partir de una realidad tan cercana, el comercio local decidió dar un paso al frente para demostrar que, cuando un pueblo se une, es capaz de conseguir cosas extraordinarias.

Desde la organización se agradece especialmentela implicación del Ajuntament d'Alaquàs, Caixa Popular, la Fundación MAPFRE, la Fundación Mahou y Servalia, cuyo apoyo hasido fundamental para hacer realidad esta iniciativa. Asimismo, CAdA expresa su agradecimiento a los más de 60 negocios que hicieron posible la gran rifa solidaria con la donación de 67 regalos, así como a todas aquellas empresas y establecimientos que colaboraron con el avituallamiento de jugadores y voluntariado.

Un reconocimiento especial merecen Luis Pascual y el equipo deTecni Luis Pa, por su dedicación altruista y por hacer posible una jornada deportiva ejemplar; el voluntariado que colaboró durante toda la organización; las familias, entrenadores y jugadores; y todas las personas que participaron comprando una papeleta, formando un equipo o apoyando la iniciativa.

«Siempre hemos dicho que el comercio local da vida a un pueblo. Hoy, gracias a todos vosotros, hemos demostrado que también puede cambiar vidas», destacó la presidenta de CAdA, Susana García, al inicio de la jornada.