El éxito del Bigsound reabre el debate sobre la ausencia de hoteles en Torrent

La proyección de Torrent como sede festivalera tras el éxito del Bigsound hace plantearse si existe en la ciudad una oferta hotelera para cubrir la demanda, en el caso de que el interés de las empresas del sector del espectáculo y el ocio se multiplique por esta misma ubicación. La realidad es que la capital de l’Horta Sud solo cuenta con un establecimiento de estas características en el área de descanso de la autovía A-7, aunque en los portales de los apartamentos y viviendas turísticas, hay más de una veintena de ofertas veraniegas, principalmente chalés con piscina en la zona de El Vedat.

Después de que el Bigsound haya confirmado con Torrent para 2027, concretamente en las fechas 18 y 19 de junio, el alquiler de pisos o habitaciones podría dispararse para hacer negocio en un corto espacio de tiempo, como ocurrió en su día en Cullera con el Medusa y el Zevra, aunque con una demanda más localizada en la provincia de Valencia.

Para ello, tendrían que competir con el tirón de la capital y el resto de municipios cercanos del área metropolitana que, si que cuentan con hoteles de corta estancia, como Picanya o Alcàsser. Otro escollo que tendrá que superar Torrent para próximas ediciones es buscar una ubicación definitiva, puesto que el espacio ocupado por el festival este año se corresponde con el área de expansión de la ciudad deportiva, con varias canchas y una piscina.

Sin licencias para hoteles

No obstante, a pesar de la proyección turística que se le ha dado a la ciudad en estos años y este último empujón festivalero, no existen solicitudes de licencias para la próxima construcción de proyectos hoteleros, según confirman fuentes municipales.

Desde la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunitat Valenciana, Hosbec, aseguran que para desarrollar un proyecto de este tipo se tardan años. “Una proyección hotelera de estas características no surge de un año para otro, como pasa con un festival, suele tardar algunos más. Hay que hacer previsiones, estudios…”, explica su secretaria general, Nuria Montes. Montes también recalca que, en este caso concreto, “hay otros establecimientos hoteleros en el área metropolitana que ya están al servicio del festival”, aunque remarca que el interés de los empresarios puede aumentar “si los municipios ofrecen facilidades para la implantación”.

El único hotel de la ciudad cerró en 2009

El único hotel de Torrent, y el más conocido fue el Hotel Lido, ubicado en el corazón de El Vedat, que cerró sus puertas definitivamente en 2009. El establecimiento se inauguró en 1966 con 60 habitaciones en cuatro plantas, dos piscinas, salón de banquetes y conferencias y más de 10.000 metros de jardines.

Su sala y el exterior han acogido miles y miles de acontecimientos sociales de toda índole, públicos y privados, convirtiéndose en un referente tanto de la ciudad como de la comarca. Tras su cierre, ninguna empresa ha recogido el testigo y Torrent se ha quedado huérfana en el sector hotelero, a la espera de alguna promoción que suple el vacío.