Burjassot instalará una pantalla gigante para ver el España-Portugal de octavos del Mundial 2026

El Ayuntamiento de Burjassot también se suma a la instalación de pantalla gigante para seguir a España en el Mundial. El consistorio ha anunciado que colocaráuna pantalla grande en el Salón de Actos de la Casa de Cultura para que la ciudadanía pueda seguir en directo el partido de octavos de final del Mundial 2026 que enfrentará a la Roja contra Portugal.

La Selección Española llega a esta nueva cita decisiva del campeonato tras haber eliminado a Austria. La iniciativa, gestionada desde la Concejalía de Fiestas que dirige Manuel Pérez Menero, permitirá vivir la emoción del Mundial en pantalla grande y acompañar a la Selección Española en una nueva cita decisiva del torneo.

La cita será el lunes 6 de julio, con apertura de puertas a las 20:00 horas, una hora antes del inicio del encuentro, que comenzará a las 21:00 horas. La entrada es libre, hasta completar aforo.

La pantalla gigante se instalará en la Casa de la Cultura. / Levante-EMV

Desde el Ayuntamiento de Burjassot se invita a la ciudadanía a acercarse a la Casa de Cultura para animar juntos a España y disfrutar de una noche de fútbol y emoción mundialista.

Tras Paterna y Foios

Burjassot sigue los pasos de Paterna, que ya instaló este jueves una pantalla gigante en el Auditori Antonio Cabeza, donde la afición pudo seguir la victoria por 3-0 frente a Austria, bajo el lema “Anima a la Roja en Paterna”.

Foios también ha vivido este jueves una noche de fútbol con sabor local. El ayuntamiento puso una pantalla LED gigante en la Plaza del Pueblo para que vecinos y visitantes siguieran en directo el encuentro contra Austria. La iniciativa buscaba reunir a la afición en un ambiente festivo para animar a España, aunque en el municipio hubo un protagonista muy especial: Ferran Torres, el delantero de la selección española, natural de la localidad de l'Horta Nord.