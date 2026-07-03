Paiporta firma un convenio con la Fundació Horta Sud para fortalecer las asociaciones locales

El Ayuntamiento de Paiporta, a través de la Concejalía de Cultura y Participación Ciudadana, ha suscrito un convenio de colaboración con la Fundació Horta Sud con el objetivo de reforzar el apoyo institucional al tejido asociativo local y promover nuevas iniciativas de participación ciudadana.

El acuerdo, firmado por el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, y el director de la Fundació Horta Sud, Julio Huerta, contó también con la asistencia de la concejala de Cultura y Participación Ciudadana, Esther Torrijos. La colaboración busca potenciar el papel de las asociaciones en la vida municipal mediante el desarrollo de proyectos conjuntos y programas orientados a fomentar la participación, la transparencia y el fortalecimiento del asociacionismo.

Entre las actuaciones previstas figuran la puesta en marcha de la Escuela de Asociaciones Paiporta 2026, la organización de acciones formativas, el asesoramiento administrativo a las entidades locales, el impulso de la Red Participa y la creación de nuevos espacios de colaboración entre las asociaciones del municipio.

Programas bilaterales

A través de este convenio marco, en el que el Ayuntamiento de Paiporta aporta 4.000 euros, las dos entidades establecen la elaboración y desarrollo de programas bilaterales que visibilicen y den soporte a las propuestas y a la participación activa de todas las asociaciones municipales.

“El tejido asociativo es clave para que muchas de las iniciativas y medidas municipales se trasladen de forma directa a la ciudadanía. Especialmente, en programas de ámbito social, cultural o medioambiental, donde su contribución nos ayuda a fortalecer el diálogo directo y la cooperación entre la administración local y las asociaciones, para seguir avanzando en la transformación y mejora de Paiporta”, destaca el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, que ha valorado de forma positiva la firma de este acuerdo “y el apoyo, asesoramiento e implicación de la Fundació Horta Sud, para que los agentes sociales y entidades locales de Paiporta puedan a su vez, tener visibilidad propia y compartir sus actividades dentro de esta red comarcal, para así generar espacios de trabajo colaborativo y convivencia entre entidades”.

"Impulso a la acción municipal"

Para la concejala de Cultura y Participación Ciudadana, Esther Torrijos, “la alianza establecida con la Fundació Horta Sud supone un impulso a la acción municipal llevada a cabo por el ayuntamiento en materia de participación ciudadana, para dotar de recursos y medios propios a las asociaciones de la localidad”, y a su vez ha puesto en valor “las distintas propuestas e iniciativas que han llevado a cabo durante el último año y que hemos incorporado a nuestra gestión diaria para desarrollar nuevas acciones orientadas a mejorar la calidad de vida y el bienestar de nuestras vecinas y vecinos”.