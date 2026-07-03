Paterna concede el Coet d’Or 2026 a Els Socarrats por su papel en la cultura del fuego

Paterna ya tiene Coet d’Or 2026. El Ayuntamiento ha acordado conceder esta distinción a la peña Els Socarrats, uno de los colectivos festivos más activos del municipio y con más de tres décadas de trayectoria vinculada a las Fiestas Mayores, la pólvora y la cultura del fuego.

La decisión ha sido adoptada por unanimidad por la Comisión de Fiestas y comunicada personalmente a la peña por el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo. El primer edil ha destacado que este reconocimiento pone en valor “la implicación, dedicación y compromiso” de una peña que ha contribuido durante años a mantener viva la identidad festiva de la ciudad.

Una de las máximas distinciones festeras

El Coet d’Or es una de las máximas distinciones que concede el Ayuntamiento de Paterna, a través de la Comisión de Fiestas, a personas y entidades que han destacado por su participación, defensa y promoción de las Fiestas Mayores. Según el consistorio, este galardón cuenta con más de medio siglo de historia y reconoce a quienes han contribuido a engrandecer las celebraciones locales.

La peña Els Socarrats, integrada en la Federació Interpenyes, se ha consolidado como un referente del tejido festivo paternero. Su actividad continuada, su presencia en los actos festivos y su papel en la dinamización de las tradiciones vinculadas al fuego han sido claves para la concesión de este reconocimiento.

Reúne a tres generaciones

El colectivo reúne actualmente a tres generaciones, un hecho que refleja el arraigo familiar y social de las peñas en Paterna. Esa transmisión generacional es uno de los elementos que el Ayuntamiento ha querido subrayar al conceder el Coet d’Or 2026, por cuanto permite mantener viva una cultura festiva que forma parte de la identidad local.

Motor de la cultura de la pólvora

A lo largo de su historia, Els Socarrats ha participado de forma activa en los principales actos pirotécnicos de la localidad y ha contribuido, junto a otras peñas históricas, al impulso de estas entidades como motor de la cultura de la pólvora en Paterna. El consistorio destaca su “trabajo colectivo”, su “arraigo en el municipio” y su papel en la "preservación de unas fiestas que se han convertido en referente en la Comunitat Valenciana y en el conjunto de España".

Con esta distinción, Paterna reconoce no solo la trayectoria de una peña, sino también el valor de un modelo festivo basado en la participación vecinal, la continuidad generacional y el compromiso con unas tradiciones que cada año vuelven a situar la pólvora y el fuego en el centro de la vida festiva del municipio.