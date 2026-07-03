Qué hacer en la playa de Puçol en julio y agosto

El Ayuntamiento de Puçol presenta una nueva edición de Estiu Voramar, la programación estival que, del 1 de julio al 31 de agosto, volverá a llenar la playa de deporte, cultura, ocio y actividades para todos los públicos. Además, tres eventos especiales: el Sol Market, el eclipse y la Vuelta Ciclista a España.

Entre las principales citas de este verano destacan dos eventos que situarán a la playa de Puçol como uno de los grandes escenarios del verano en la Comunitat Valenciana. Por un lado, el 29 de agosto la playa acogerá la salida de la 8.ª etapa de La Vuelta Ciclista a España, un acontecimiento deportivo de proyección nacional que volverá a poner a Puçol en el foco mediático.

Por otro, durante el mes de agosto llegará una nueva edición del Sol Market, un espacio de ocio, gastronomía, música en directo, artesanía y actividades familiares que se ha consolidado como una de las propuestas más atractivas del verano.

Programación con actividades gratuitas

Junto a estos dos grandes eventos, Estiu Voramar ofrecerá una programación variada con actividades gratuitas dirigidas al vecindario y visitantes. El deporte volverá a tener un papel protagonista con sesiones al aire libre de yoga, pilates, bailoterapia, zumba y otras disciplinas, mientras que la oferta cultural incluirá conciertos, cine en la arena, espectáculos infantiles, observaciones astronómicas, talleres medioambientales, exposiciones y actividades para toda la familia.

La programación se completa con servicios ya consolidados como la Biblioplaya, la Oficina de Turismo de la playa y el Centro de Salud de la Playa, reforzando la oferta de servicios durante la temporada estival y contribuyendo a que la playa sea un espacio accesible, dinámico y pensado para el disfrute de residentes y visitantes.

Con Estiu Voramar, el Ayuntamiento de Puçol reafirma su apuesta por una playa activa durante todo el verano, promoviendo un modelo de turismo familiar y sostenible que combina deporte, cultura, naturaleza y ocio en un entorno privilegiado.