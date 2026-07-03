El PSOE endurece la normativa para hacer primarias en España y le echa un cable a la alcaldesa socialista de Quart

El Comité Federal del PSOE, celebrado en Madrid, le ha echado un cable a la alcaldesa socialista de Quart de Poblet Cristina Mora en su deseo de repetir como candidata a las elecciones municipales de mayo de 2027 ya que el reglamento de primarias aprobado este sábado ha endurecido las condiciones para que en esta población de l'Horta Sud de 26.872 habitantes pueda darse esta votación interna para descabalgar a la actual alcaldesa. Hasta el punto que Ferraz, la sede del PSOE en la capital madrileña, y la Comisión Federal de Listas del PSOE, tendrá la última palabra para autorizar esta votación interna.

"Deberá estar autorizado por la Comisión de Listas del PSOE"

El reglamento de primarias dice textualmente: "En las instituciones en las que el PSOE ejerza la Presidencia o Alcaldía y esta persona opte a la reelección no procederá la celebración de primarias". Es el caso de Quart de Poblet, donde la alcaldesa Cristina Mora ha anunciado públicamente que quiere optar a la reelección en mayo de 2027. Por tanto, en condiciones normales, no haría falta hacer votaciones internas. Sin embargo, como hay una parte de la militancia y la ejecutiva local que quieren forzar primarias para desbancar a Mora, entonces será de aplicación lo siguiente: Para proceder a la celebración de primarias, en el caso de las elecciones municipales, "deberá estar autorizado por la Comisión Federal de Listas y avalado por más del 50% de la militancia del ámbito correspondiente". Esto significa que los críticos con la alcaldesa y con el grupo municipal socialista deberían reunir 424 firmas de militantes de los 845 que componen el censo a fecha de 1 de junio de 2026, como también aclara este documento emanado de la dirección federal (de España), cuyo máximo responsable es Pedro Sánchez.

Un precandidato necesita 127 avales

Respecto a la condición de precandidato en estas primarias, cualquier militante de Quart puede serlo, pero debería reunir un mínimo del 15 % del censo, esto es, 127 avales. Esto último se antoja sencillo pues la ejecutiva local liderada por Adolfo Gadea obtuvo un respaldo del 97 % en el verano de 2025, cuando la agrupación constaba de unos 200 afiliados. Por tanto, si presenta a un candidato de este sector crítico, -todo apunta al concejal de Comercio Fran Hidaldo-, sería relativamente sencillo que reuniera un centenar de avales. Pero, lo de forzar las primarias ya se antoja más complicado: reunir más de 400 apoyos implicará un esfuerzo de logistica y organización notable que deberán activar los críticos después del verano, teniendo en cuenta que habrá que movilizar a un porcentaje notable de militantes de nuevo cuño.

En Quart todo apunta a que se votaría en septiembre, tras las fiestas patronales

En cuanto a otras cuestiones organizativas, la autoridad electoral de estas posibles primarias está integrada por la Comisión Federal de Ética y Garantías (en Madrid); y por las comisiones de ética regionales, de nacionalidad, autonómicas, provinciales o insulares, así como por las mesas electorales. Por tanto, será competente en caso de posibles reclamaciones, tanto Ferraz como la ejecutiva de País Valencià, la que lidera la ministra Diana Morant. De hecho, la ejecutiva nacional tiene que aprobar el calendario de las dos ventanas de primarias del PSPV previstas para septiembre y noviembre.

Así las cosas, en Quart, todo apunta a que si los críticos dan el paso, se votaría en septiembre, después de las fiestas patronales y de los Moros y Cristianos, en la segunda ventana habilitada para estos procesos internos.

Y termina el reglamento de primarias aclarando que la competencia de la ratificación definitiva de los candidatos corresponde a los comités regionales, de nacionalidad o autonómicos en las alcaldías de los municipios con una población entre 20.000 y 50.000 habitantes, como es el caso de Quart de Poblet.

Mientras tanto, hay calma tensa en la agrupación y en el ayuntamiento. Ambos sectores, detractores y partidarios de la alcaldesa velan armas.