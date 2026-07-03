Rosa Mª García no repetirá como candidata de Compromís en Quart de Poblet en 2027

Rosa Mª García, portavoz del grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Quart de Poblet, ha trasladado al colectivo local su decisión de no presentarse como candidata a la alcaldía en las próximas elecciones municipales de mayo de 2027, según ha anunciado Compromís Quart de Poblet.

La decisión de García llega después de tres mandatos de dedicación en el ayuntamiento, dos de ellos encabezando la candidatura de Compromís, y es fruto de "una reflexión personal tomada desde la serenidad, la responsabilidad y el convencimiento que ha llegado el momento de hacer una pausa en la primera línea política", ha asegurado a través de un comunicado.

El colectivo local destaca su trabajo

El portavoz local de Compromís Quart, Rafa Coll, ha querido agradecer, en nombre del Col·lectiu, el "trabajo, la dedicación y el compromiso" de Rosa durante todos estos años. «Rosa ha sido una pieza fundamental para consolidar Compromís como una fuerza política de referencia en Quart de Poblet. Su trabajo, su proximidad y su compromiso con las personas forman ya parte de la historia reciente de nuestro colectivo».

Coll ha subrayado que esta decisión no supone un adiós al proyecto ni al compromiso con Quart de Poblet. «Los cargos pasan, pero el compromiso con el pueblo permanece. Rosa continuará siendo una persona muy importante para Compromís Quart y para todas las personas que creemos en una política útil, honesta y próxima», ha asegurado.

Nueva etapa

Desde Compromís Quart se destaca que el proyecto afronta esta nueva etapa con serenidad, unidad y confianza. «Compromís es un proyecto colectivo que cuenta con un equipo preparado, comprometido y con talento para continuar trabajando por el futuro de Quart de Poblet. Afrontamos esta nueva etapa con ilusión, responsabilidad y la voluntad de continuar siendo una fuerza decisiva para mejorar la vida de nuestro pueblo».

En los próximos días, Compromís Quart de Poblet dará a conocer el nombre de la persona que asumirá el liderazgo de la candidatura y encabezará esta nueva etapa de cara a las elecciones municipales de 2027.

La decisión de Rosa Mª García se enmarca en una voluntad de garantizar un "relevo ordenado, reforzar el proyecto colectivo y continuar trabajando" por Quart de Poblet desde otros espacios de Compromís.