Limpieza
Torrent inicia la segunda campaña de desinsectación del alcantarillado para prevenir cucarachas en verano
El consistorio solicita la colaboración ciudadana para detectar focos de plagas a través de un correo electrónico habilitado
El Ayuntamiento de Torrent, a través de la empresa mixta Aigües de l'Horta, ha puesto en marcha la segunda campaña de desinsectación de la red de alcantarillado prevista para 2026. Tras una primera intervención realizada entre abril y mayo, el consistorio vuelve a actuar sobre la infraestructura de saneamiento para prevenir la proliferación de cucarachas y otros insectos coincidiendo con los meses de verano, cuando las altas temperaturas favorecen su reproducción.
Los trabajos ya han comenzado en el Centro Histórico y se irán extendiendo progresivamente al resto del término municipal. La actuación alcanzará los 270 kilómetros de red de alcantarillado y los 10.633 pozos de registro distribuidos por toda la ciudad.
Esta intervención forma parte del plan municipal de control de plagas, que contempla dos campañas anuales con carácter preventivo para incrementar la eficacia de los tratamientos durante la época de mayor actividad de estos insectos.
"Adelantarnos a la proliferación de plagas"
El concejal de Medio Ambiente, José Gozalvo, ha destacado la importancia de estas actuaciones para preservar la salud pública. "Con esta segunda campaña reforzamos el control sobre la red de alcantarillado en un momento especialmente sensible por las altas temperaturas. Nuestro objetivo es adelantarnos a la proliferación de plagas y minimizar su impacto en la vía pública y en los barrios de Torrent", ha señalado.
Los tratamientos se aplican en el interior de los pozos de registro mediante productos autorizados que actúan directamente sobre los focos de reproducción. Una vez completada la actuación en cada punto, las tapas del alcantarillado se señalizan con pintura para identificar las zonas ya tratadas.
Aumento puntual de cucarachas en la superficie
Desde Aigües de l'Horta explican que, tras la aplicación de los productos, es posible observar durante unos días un aumento puntual de cucarachas en la superficie. Lejos de indicar una mayor presencia de la plaga, este fenómeno responde al efecto habitual del tratamiento, ya que los insectos abandonan el alcantarillado antes de morir.
El objetivo de esta campaña es reducir la presencia de plagas urbanas y mantener unas condiciones óptimas de salubridad en todos los barrios de Torrent durante el periodo estival.
José Gozalvo también ha pedido la implicación de la ciudadanía para detectar con rapidez cualquier incidencia. "La colaboración vecinal es fundamental para detectar con rapidez cualquier incidencia o foco concreto. Gracias a esa comunicación directa podemos actuar con mayor agilidad y ofrecer una respuesta más eficaz, ha añadido.
Para facilitar esa colaboración, el ayuntamiento y Aigües de l'Horta mantienen operativo el correo electrónico incidenciasviapublica@aigueshorta.es, a través del cual los vecinos pueden comunicar la aparición de plagas o cualquier incidencia relacionada con el alcantarillado, contribuyendo así a una intervención más rápida y eficaz por parte de los servicios municipales.
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